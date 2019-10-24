السيسي يسمح لـ«البترول» بالتنقيب في «أبو سنان»

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب شرق "أبو سنان" بالصحراء الغربية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة، وتضمن القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القانون رقم 135 لسنة 2019.

وأصدر السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.اقرأ