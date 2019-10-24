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السيسي يسمح لـ«البترول» بالتنقيب في «أبو سنان»

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب شرق "أبو سنان" بالصحراء الغربية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة، وتضمن القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القانون رقم 135 لسنة 2019.
وأصدر السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.اقرأ
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هشام-توفيق (2)

مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الدولار

ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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السيسي- وأبي- أحمد

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: رجل سلام حقيقي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية - الروسية. وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجددا لأبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي». والتقى السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، على هامش قمة روسيا - إفريقيا في مدينة سوتشي - التي يرأسها السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - حيث وصف آبي أحمد القمة بـ«الإيجابية».
السيسي (5)

السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة و«فاو»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس. من ناحية أخرى، افتتح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
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تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
السيسى

السيسي عن أزمة سد النهضة: «لولا 25 يناير مكنتش حصلت»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن سد النهضة قائلا: "منذ أسابيع شعرنا من التصريحات الرسمية المصرية في أعقاب الاجتماع الذي حضره وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث أننا نقترب من الوصول إلى نفق مظلم، لكن الاتصال التليفوني بينك وبين رئيس الوزراء الإثوبيي يعطي الأمل في إمكان العودة من جديد إلى مسار أفضل وأكثر اتساعا إلى حل سياسي".
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