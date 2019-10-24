13.2 مليار جنيه إيرادات الإنتاج الحربي خلال عام

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

أعلن الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، خلال احتفالية العيد الخامس والستين لوزارة الإنتاج الحربي، اليوم الخميس، أن أهم الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال هذا العام ما حققته من إيرادات نشاط بلغت 13.248 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيشارك "الإنتاج الحربي" في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، التي تمثل إضافة صناعية جديدة في مصر لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، وإنتاج محطات الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الكهرباء بما يساهم في نظافة البيئة ويخدم المواطنين ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأضاف العصار، أنه بجانب ذلك سيتم افتتاح تطوير المركز الطبى التخصصى للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين والجمهور.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع يوم السبت الماضي، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع