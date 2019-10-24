رياضة

أحمد الطيب: اليوم الزمالك سيخرج من دوري الأبطال

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
الزمالك
الزمالك
دعم أحمد الطيب، المعلق الرياضي، نادي الزمالك، قبل ساعات من خوض القلعة البيضاء مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها، على استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قد قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
وقال أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صدّق أو لا تصدّق.. اليوم الزمالك سيخسر ويخرج من البطولة الإفريقية، نعم هو كابوووووس!، ولكن أمامك فرصة لتغيّر ذلك، وتثبت أنك قادر على التأهل وتكملة المشوار لحصد بطولة أنت سيدها فى القرن الماضى، فقط اجتهد إلى ما لا نهاية.. ثق فى نفسك
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مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
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طارق-حامد

صدمة.. طارق حامد مهدد بالغياب عن القمة

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي محمد عادل، أدان طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في لقاء القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، على استاد السلام الدولي. واشتبك طارق مع حسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة بعد نهاية اللقاء مباشرة، ومن ثم منح محمد عادل إنذارا للاعب حسني فتحي بينما حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور: رفضت تعطيل الفار بنهائي الكونفيدرالية

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق جينراسيون السنغالي انسحب مرتين من مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد عبر قناة الحدث اليوم. وقال رئيس القلعة البيضاء: "الفريق السنغالي انسحب مرتين بعدم حضوره إلى الملعب، ومقاطعته للاجتماع الفني للمباراة وتسجيل اعتراضه على نقلها إلى برج العرب أو عدم إبلاغه بذلك قبل 10 أيام، لقد تنازل عن حقه بهذه الخطوة، ولا أجد سببا أو مبررا أو دليلا لإعادة اللقاء، فهل حكم المباراة والمراقب وكاميرات التليفزيون الناقلة لها ذهبوا إلى برج العرب صدفة؟".
جنش (2)

مرتضى منصور: ممدوح عباس حرض جنش على التمرد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إغلاق ملف التعادل مع إف سي مصر بهدف لكل منهما بالجولة الثالثة للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك تأثر بغياب عدة نجوم مثلما تأثر الأهلي حين رحل عنه عبد الله السعيد، وخسر بخماسية في دوري أبطال إفريقيا. وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك سيفوز على إف سي مصر في لقاء الدور الثاني بالدوري بسبعة أهداف، خاصة أن هذا الفريق تعمد إضاعة الوقت في اللقاء الماضي، لافتا إلى أنه وقع عقوبات على لاعبي الأبيض.
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