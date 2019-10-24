أحمد الطيب: اليوم الزمالك سيخرج من دوري الأبطال

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الزمالك

دعم أحمد الطيب، المعلق الرياضي، نادي الزمالك، قبل ساعات من خوض القلعة البيضاء مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها، على استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قد قرر في وقت سابق هذا الشهر، إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون رغم انسحاب الأخير؛ بسبب اعتراضه على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها من ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.

وقال أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صدّق أو لا تصدّق.. اليوم الزمالك سيخسر ويخرج من البطولة الإفريقية، نعم هو كابوووووس!، ولكن أمامك فرصة لتغيّر ذلك، وتثبت أنك قادر على التأهل وتكملة المشوار لحصد بطولة أنت سيدها فى القرن الماضى، فقط اجتهد إلى ما لا نهاية.. ثق فى نفسك