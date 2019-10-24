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بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وإفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
بنك مصر
بنك مصر
فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك محلي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن مبادرة الحزام والطريق لعام 2019 من مجلة آسيا موني العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة، وتم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التي تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية، وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، والشراكات القائمة مع الجانب الصيني، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة.
وقال البنك إنه حصل على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وهي المرة الحادية عشرة التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم. والجائزة تمنح لأفضل بنك على
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هشام-توفيق (2)

مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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المظاهرات- في- لبنان (7)

كنائس الشرق الأوسط ترفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه يرفع الصلاة من أجل كرامة الإنسان في لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤولية الخير العام، إذ ذكر بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الجمعه، أنه في اللحظة التي يشتعل فيها لبنان من حرقة الناس ووجعهم، نرفع الصلاة من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه، كما ونصلّي ليُلهِم الرب ضمير القائمين على شئون البلاد لخدمة الخير العام، وتابع البيان: «لبنان الرسالة لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في العالم لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه».
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الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الأربعاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على جولته الأوروبية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن جولته الأوروبية الحالية تشمل دولا أعضاء في الاتحاد الاوروبي ودولا أخرى تسعى للانضمام إلى الاتحاد، وجميعها ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مصر، ومن الضروري دعم هذه العلاقات والاستمرار على تواصل لشرح الأوضاع في مصر، مضيفا أن هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وهناك مجال واسع أمامها للاستثمار ولزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وأن مصر تسعى لتوسيع نطاق العلاقات الأوروبية بصفة عامة وتعزيز العلاقات السياسية مع مختلف دول العالم.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه وCIB أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لتنخفض العملة الخضراء بنحو قرشين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بنحو قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء.
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