بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وإفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

بنك مصر

فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك محلي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن مبادرة الحزام والطريق لعام 2019 من مجلة آسيا موني العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة، وتم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التي تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية، وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، والشراكات القائمة مع الجانب الصيني، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة.

وقال البنك إنه حصل على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وهي المرة الحادية عشرة التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم. والجائزة تمنح لأفضل بنك على