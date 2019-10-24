الأهلي يكشف عن خطة الإعداد خلال فترة التوقف

تحرير:أحمد محمد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطة الإعداد خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار تأجيل مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بتقسيم المرحلة إلى جزءين؛ يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين؛ من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي قدمه الفريق قبل توقف المسابقة، وأضاف عبد الحفيظ أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي -حال إقامته- وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز. وقال سيد عبد الحفيظ،

وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي -حال إقامته- وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.



وقال سيد عبد الحفيظ، إن الجهاز الفني تلقى ثلاثة عروض لخوض معسكر إعداد خارجي الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه خلال الساعات المقبلة.



وأضاف أن العروض التي وصلت النادي تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت، أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.



وأوضح أن انطلاق المعسكر الخارجي سيكون نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ويتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين على أقصى تقدير.