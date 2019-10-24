«جسور»: انطلاق أول رحلة بحرية من السخنة إلى مومباسا

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال من بينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر، وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم إطلاق أولى مراحل مشروع "جسور" الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول إفريقيا.

وتتمثل المرحلة الأولى في خدمة النقل الملاحي المنتظمة أسبوعيا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا، إذ انطلقت بالفعل أولى الرحلات البحرية والتي تضمنت نحو 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور"