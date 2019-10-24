أمريكا تقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

مجلس النواب الأمريكي - صورة أرشيفية

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي، وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية، وبعد أقل من 6 أشهر، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءا صغيرا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتدور مساءلة ترامب حول الجهود التي بذلها من أجل التماس مساعدة أوكرانيا السياسية، لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.وطلب ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات