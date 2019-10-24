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أمريكا تقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
مجلس النواب الأمريكي - صورة أرشيفية
مجلس النواب الأمريكي - صورة أرشيفية
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي، وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية، وبعد أقل من 6 أشهر، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءا صغيرا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتدور مساءلة ترامب حول الجهود التي بذلها من أجل التماس مساعدة أوكرانيا السياسية، لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.وطلب ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات
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مايك-بومبيو

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
ترامب

ترامب: واشنطن لم توافق على حماية الأكراد إلى الأبد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لم توافق أبدًا على حماية الأكراد إلى الأبد. وأكد ترامب في مؤتمر وزاري بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أنه لا يريد أن تبقى بلادُه في منطقة الشرق الأوسط إلى وقت غير معلوم، قائلاً "أين هذا الاتفاق الذي ينص على أن نبقى في الشرق الأوسط إلى نهاية الإنسانية والحضارة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على علاقة جيدة مع الأكراد.
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ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
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واشنطن تطالب الأتراك بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في التزام الأتراك والأكراد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، مؤكدة استمرار انسحاب القوات الأمريكية من شمالي سوريا. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، وجود رغبة فعلية من الأتراك والأكراد لإنجاح وقف إطلاق النار، رغم وصفه للوضع في سوريا بـ"الهش للغاية". وأوضح ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار.
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ترامب

السموات المفتوحة.. ترامب يهدد بالانسحاب من المعاهدة

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير من عام 2017، وهو ينسحب من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة في السابق، وذلك بدايةً من اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالاتفاق النووي الإيراني، وصولا إلى معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. ومن المتوقع أن تعلن إدارة ترامب قريبا عن عزمها الخروج من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، كما أخبر مسؤول أمريكي شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي خطوة أثارت بالفعل إدانة الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس.
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البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
مايك بومبيو

اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
دونالد ترامب

استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
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