المخرجة مى المصري: اتربيت على أفلام يوسف شاهين

المصري: لا أبحث عن الأفلام التجارية.. لن نشارك في مهرجانات إسرائيلية ولن نحصل على دعم منهم.. هذه هي المشكلات التي تواجه السينما الفلسطينية.. ولا نعيش من أجل التكريمات
مى المصرى.. هى مخرجة أفلام فلسطينية، يحمل عقلها الكثير من الثقافات المختلفة وذلك لكونها من أب فلسطينى وأم أمريكية، تربّت فى بيروت حيث عاشت معظم حياتها وتزوجت هناك من مخرج الأفلام اللبنانى جان شمعون وقدمت معه العديد من الأفلام وأنجبا ابنتين نور وهناء، ولكن رغم تعدد الأماكن التى عاشت فيها "المصرى" فإن القضية التى كانت مهمومة بها دائما هى فلسطين، وأخرجت ثمانية أفلام، معظمها كانت تتحدث عن الوضع هناك، فهى دائما تحلم أن تنقل تاريخ ما يحدث فى فلسطين وتوثقه عن طريق السينما، فهى أسلوبها الوحيد للتعبير ونقل ما تحمله من أفكار إلى العالم كله.
وقرر مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 27 ديسمبر أن يكرمها ويمنحها جائزة الإبداع الفنى، وهو الأمر الذى أسعدها كثيرا وحمسها لتنتج خلال الفترة القادمة أعمالا أفضل، فعلى الرغم من أنها لا تحب الأضواء ولا الظهور فإنها كانت حريصة على أن تتسلم تكريمها من الوطن العربى.
وقرر مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 27 ديسمبر أن يكرمها ويمنحها جائزة الإبداع الفنى، وهو الأمر الذى أسعدها كثيرا وحمسها لتنتج خلال الفترة القادمة أعمالا أفضل، فعلى الرغم من أنها لا تحب الأضواء ولا الظهور فإنها كانت حريصة على أن تتسلم تكريمها من الوطن العربى.
وحاورت «التحرير» مى المصرى، وتحدثت لنا عن المشكلات التى تواجه السينما الفلسطينية، وأسباب توجه معظم قضايا الأفلام إلى فلسطين، وهل من الممكن أن تشارك فى هوليوود أم لا، كما كشفت لنا عن كواليس عملها القادم والذى أخذته من قصة حقيقية.
- فى البداية حدثينا عن تكريمك فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة وحصولك على جائزة الإبداع؟
التكريم كان يهمنى جدا وحمسنى أن أستمر فى مشوارى، ومن الجيد أن يكرم الإنسان على أعماله، ولكن الأهم من هذا أن ينظر لما يقدمه، لأننا لا نعيش من أجل التكريم، نعيش فقط بالعمل الذى ننتجه ونحبه ويخدم الناس، وأنا بالنسبة لى لا أحب الأضواء كثيرا، ولكن أحببت تكريمى من الوطن العربى.
- ما الفرق بين السينما المصرية والفلسطينية؟
فى مصر هناك صناعة سينمائية، فهى الأساس للوطن العربى، وعلى الرغم من أنه فى الماضى كانت هناك صناعة أكثر من الآن، فإن هذا لا يمنع أن مصر بها كل العناصر التى تجعل الأفلام تدخل التاريخ، وأنا اتربيت على السينما المصرية وأفلام يوسف شاهين، اللى أثرت فينا، أما بالنسبة لفلسطين فلا توجد مقومات السينما ولكن هناك قصص أثرت فينا ومهم نقدر نوصلها للعالم كله، وننقل تجارب شعبنا.
- كيف ترى تجربة المخرجات المصريات مثل كاملة أبو ذكرى وهالة خليل، وما حققنه على المستوى الفنى؟
متابعة تجربة المخرجات المصريات، ولدى المرأة دائما الجديد الذى تقدمه فى السينما، والمصريات لديهن كل جديد، وأنا كنت من أولى الفلسطينيات اللاتى صنعن أفلاما، ومهم نقوم الصناعة ويكون لينا نظرة خاصة وإبداع جديد.
- ما المشكلات التى تواجه السينما الفلسطينية؟
بشكل عام الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى أننى لست مضطرة إلى أن أذهب لصندوق الدعم بإسرائيل وأحصل على ما يساعدنى لفيلمى، فهذا مستحيل، وإحنا لدينا موقف ومقاطعة لهم، ولن نشارك فى مهرجانات إسرائيلية ولن نحصل على دعم.
- هل كل اهتمامك موجه إلى القضايا الفلسطينية؟
لا بالفعل فأنا أهتم بالقضايا الدولية أيضا، وقدمت أفلاما فى أمريكا ولكن فى فترة دراستى هناك، ولكن بالنسبة لفلسطين أحب أن أروى قضايا الأشخاص الذين أعرفهم، وأنا لا أبحث عن الأفلام التجارية، أنا أبحث عن القصة التى تهم العالم كله، وأرفض أى عمل غير مقتنعة به.
- قدمت فى السابق سلسلة أفلام عن الأطفال فى فلسطين.. هل من الممكن أن تعيدى التجربة؟
من الممكن ولكن لا أحب أن أعيد تجربة أقدمت عليها قبل ذلك أحب دائما أن أصنع الجديد، والأطفال الذى صورت معهم الآن كبروا وأصبح منهم مخرجين، ولكن أنا ما بحب التكرار ودائما هناك ما يشغل بالى وأجرى وراءه، وأبحث عن قصص أخرى تحرك القضايا الإنسانية.
- الفنانون والمخرجون العرب ممن يذهبوا إلى هوليوود يعانون من بعض العنصرية.. هل واجهت هذا؟
ليس عندى أى حافز لأعمل فى هوليوود، لأنه لا يوجد هناك حرية وأنا أحب أن أعمل على الطريقة الخاصة بى، وأكيد هناك تمييز لأنى عربية، ومخرجة فلسطينية، وعانيت حينما حاولت أن آتى بدعم لفيلم 3000 ليلة من أوروبا، ولكن فى النهاية نقدر أن نحصل على دعم وننقل أفكارنا، وأحب أن أنوه بأننى أكره أن أغير وجهة نظرى والتوجه لأفكار بعيدة عنى وبخاصة الإنتاج ودايما قناعاتى موجودة فى أعمالى بالدرجة الأولى.
- كيف رأيت تجربة المخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد والذى قدم فيلم the mountain between us واقتحم هوليوود؟
فخورة جدا بتجربة المخرج هانى أبو أسعد، فهو شخص متواضع واستطاع أن يصل إلى هوليوود وتجربته مهمة وهناك محاولات من الممثلين العرب لصناعة اسم فى هوليوود وهذا يغير قليلا النظرة النمطية فى الأفكار هناك.
- أنت من أب فلسطينى وأم أمريكية وزوج لبنانى.. هل هذا التنوع آثر فى أفكار مى المصرى؟
حينما كنت طفلة كان أهم ما أبحث عنه هو الهوية، وهذا القرار حسمته مبكرا، والتنوع بالفعل أضاف لأفكارى كثيرا وتعرفت على ثقافات كثيرة وغنية وأعطانى التنوع لكن العاطفة الشرقية والعربية موجودة بالفعل بس بتفكير مختلف قليلا، وأنا عشت أغلب حياتى فى فلسطين وفى فترة مهمة ومليئة بالأحداث التى تهيمن على عقلى.
- كيف كانت تجربتك فى العمل مع زوجك المخرج جان شمعون فقد قدمتما أكثر من عمل معا؟
فيه اختلاف كبير فى شخصيتى أنا وجون، وهذا الاختلاف مهم لنبدع أكثر، وعملنا معا فى مرحلة صعبة، وكان هناك أوقات من الممكن أن نموت فيها، ولكن قررنا أن نكمل مشوارنا ومسيرتنا الغنية بالإنسانية، واتفقنا وحتى وإن لم نعمل معا يساعد كلاما الآخر.
- ما أهمية المهرجانات السينمائية من وجهة نظرك؟
المهرجان مهمة جدا لدعم الأفلام، وأتمنى أن المهرجانات تزيد فى مصر والعالم لكى نرى الكثير من المبدعين، وهذه ليست المرة الأولى لى التى أكرم فيها بمصر ولكن قد كرمنى قبل ذلك مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة أكثر من مرة، وأهل مصر احتضنونى كثيرا وهذا فخر لى.
- ماذا عن أعمالك القادمة؟
أحضر لفيلم روائى وأعكف على كتابة السيناريو الخاص به حاليا، وهو عن فلسطين فى الماضى ومأخوذ عن قصة حقيقية.