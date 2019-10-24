المخرجة مى المصري: اتربيت على أفلام يوسف شاهين

المصري: لا أبحث عن الأفلام التجارية.. لن نشارك في مهرجانات إسرائيلية ولن نحصل على دعم منهم.. هذه هي المشكلات التي تواجه السينما الفلسطينية.. ولا نعيش من أجل التكريمات

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مى المصري

مى المصرى.. هى مخرجة أفلام فلسطينية، يحمل عقلها الكثير من الثقافات المختلفة وذلك لكونها من أب فلسطينى وأم أمريكية، تربّت فى بيروت حيث عاشت معظم حياتها وتزوجت هناك من مخرج الأفلام اللبنانى جان شمعون وقدمت معه العديد من الأفلام وأنجبا ابنتين نور وهناء، ولكن رغم تعدد الأماكن التى عاشت فيها "المصرى" فإن القضية التى كانت مهمومة بها دائما هى فلسطين، وأخرجت ثمانية أفلام، معظمها كانت تتحدث عن الوضع هناك، فهى دائما تحلم أن تنقل تاريخ ما يحدث فى فلسطين وتوثقه عن طريق السينما، فهى أسلوبها الوحيد للتعبير ونقل ما تحمله من أفكار إلى العالم كله.

وقرر مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 27 ديسمبر أن يكرمها ويمنحها جائزة الإبداع الفنى، وهو الأمر الذى أسعدها كثيرا وحمسها لتنتج خلال الفترة القادمة أعمالا أفضل، فعلى الرغم من أنها لا تحب الأضواء ولا الظهور فإنها كانت حريصة على أن تتسلم تكريمها من الوطن العربى.