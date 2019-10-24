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المخرجة مى المصري: اتربيت على أفلام يوسف شاهين

المصري: لا أبحث عن الأفلام التجارية.. لن نشارك في مهرجانات إسرائيلية ولن نحصل على دعم منهم.. هذه هي المشكلات التي تواجه السينما الفلسطينية.. ولا نعيش من أجل التكريمات
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مى المصري
مى المصري
مى المصرى.. هى مخرجة أفلام فلسطينية، يحمل عقلها الكثير من الثقافات المختلفة وذلك لكونها من أب فلسطينى وأم أمريكية، تربّت فى بيروت حيث عاشت معظم حياتها وتزوجت هناك من مخرج الأفلام اللبنانى جان شمعون وقدمت معه العديد من الأفلام وأنجبا ابنتين نور وهناء، ولكن رغم تعدد الأماكن التى عاشت فيها "المصرى" فإن القضية التى كانت مهمومة بها دائما هى فلسطين، وأخرجت ثمانية أفلام، معظمها كانت تتحدث عن الوضع هناك، فهى دائما تحلم أن تنقل تاريخ ما يحدث فى فلسطين وتوثقه عن طريق السينما، فهى أسلوبها الوحيد للتعبير ونقل ما تحمله من أفكار إلى العالم كله.
وقرر مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 27 ديسمبر أن يكرمها ويمنحها جائزة الإبداع الفنى، وهو الأمر الذى أسعدها كثيرا وحمسها لتنتج خلال الفترة القادمة أعمالا أفضل، فعلى الرغم من أنها لا تحب الأضواء ولا الظهور فإنها كانت حريصة على أن تتسلم تكريمها من الوطن العربى.
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أبطال «لما بنتولد» في العرض الخاص للفيلم (صور)

حضر الفنان عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد"، الذى اقيم، أمس الأربعاء، بصحبه أبطال الفيلم: ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت. كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30، وحضر العرض الخاص عدد من النجوم ليشاركو عابد الاحتفال بعرض الفيلم، ومنهم: كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام، ويجسد عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" دور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل.
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ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.
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هند صبري: «حلم نورا» ينقل مشكلات الشارع التونسي

"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
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أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.
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مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفاز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجائزة نجمة الجونة الذهبية. الفيلم فيه تمرد مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.
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محمد كريم: A Score to Settle أفضل رد على من سألوني: ماذا تفعل في هوليوود؟

نجح الفنان محمد كريم فى أن يشق طريقه مؤخرا إلى حيث العالم الآخر هناك فى هوليوود، بعد أن شارك للمرة الأولى فى عمل عالمى من بوابة فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، وأثارت العديد من المشاهد التى تجمعهما الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحديدا. ويحرص محمد كريم على الوجود حاليا فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وهناك التقينا معه وحاورناه حول مشواره العالمى الجديد الذى بدأ هذا العام، وتطلعاته للمستقبل، وجديده فى الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.
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