عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

توك توك

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول باتفاقه مع شقيقه على إستدراج أحد سائقى "التوك توك" وقتله بقصد الإستيلاء على المركبة. وفى سبيل ذلك استدرجا المجنى عليه حال سيره بشارع العشرين بزعم توصيلهما لمنطقة كفر طهرمس، وأثناء



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول باتفاقه مع شقيقه على إستدراج أحد سائقى "التوك توك" وقتله بقصد الإستيلاء على المركبة.



وفى سبيل ذلك استدرجا المجنى عليه حال سيره بشارع العشرين بزعم توصيلهما لمنطقة كفر طهرمس، وأثناء سيرهم استغل الأول خلو الطريق من المارة واعتدى عليه بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور وهربا، وأضافا بقيام والدهما "حارس عقار" بإعداد سيارة ونقل "التوك توك" لبلدتهم بالرغم من علمه بأنه من متحصلات جريمة، باستهداف الأخير تم ضبطه.



بمواجهته أيد ما جاء باعترافات نجليه، ونفى علمه بمقتل المجنى عليه، وأضاف بقيامه عقب الواقعة بالاتفاق مع سائق على إتمام عملية النقل بالسيارة قيادته، وضبط التوك توك.







