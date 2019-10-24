4 مشروعات للشرب والصرف في دمياط بـ763 مليون جنيه

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3/ يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه، مضيفا: "جارٍ إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/ يوم للخزان برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/ يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3/ يوم، لخدمة 300 ألف نسمة".

وأضاف الجزار، في بيان له، اليوم الخميس، أنه جار تنفيذ مشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي والصناعي بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم) بتكلفة 481 مليون جنيه بطاقة 25 ألف م3/ يوم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي برأس البر بتكلفة 220 مليون جنيه بطاقة 25 ألف م3/ يوم.وأشار إلى أنه جارٍ