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سقوط أمطار وانتظام الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية
أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية
تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة لليوم الثانى على التوالي، اليوم الخميس، فيما انتظمت عملية الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة. وأكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية على انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.
وأضاف الغندور أن عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل لـ75 سفينة، وتجري عمليات الشحن والتفريغ على 34 سفينة متراكية على الأرصفة، وتواجد بالمخطاف الخارجي عدد 34 كما تواجد 9 سفن بمنطقة المخطاف الداخلية.وبالنسبة الى حركة الشاحنات، أوضح أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين
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تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
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سقوط أمطار غزيرة على المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، ومع ذلك أصر المواطنون على متابعة أعمالهم. يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة.
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غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.
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السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
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الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
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اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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