سقوط أمطار وانتظام الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة لليوم الثانى على التوالي، اليوم الخميس، فيما انتظمت عملية الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة. وأكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية على انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل لـ75 سفينة، وتجري عمليات الشحن والتفريغ على 34 سفينة متراكية على الأرصفة، وتواجد بالمخطاف الخارجي عدد 34 كما تواجد 9 سفن بمنطقة المخطاف الداخلية.وبالنسبة الى حركة الشاحنات، أوضح أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين