جريمة

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
مصرع عنصر إجرامي - أرشيفية
مصرع عنصر إجرامي - أرشيفية
مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
أكدت التحريات والمعلومات قيام عنصر إجرامي "24 سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر بإطلاق وابلاً
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مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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سقوط ثاني ضحايا الأمطار في الإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيء حصد الأرواح في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار في منطقة كرموز، أمس الأربعاء، تأثرا بنزول الأمطار، ومصرع طفلة وإصابة شقيقها، حيث لقي اليوم الخميس، عامل نظافة مصرعه، إذ صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بكسح أثار المياه المتراكمة نتيجة الأمطار، وذلك بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه بورود بلاغ يفيد بمصرع عامل نظافة.
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الخيانة كلمة السر..حل لغز سرقة محطة وقود بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات سرقة مبلغ مالى من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من مشرف بمحطة وقود بالطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بشخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه من متحصلات إيراد المحطة كرهاً عنه، وعقب ذلك قاما بايثاقه وتكميمه وفرا هاربين.
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عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارتي الصحة والداخلية استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة المركز وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية.
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تفاصيل العثور على رجل الأعمال المختطف بالإسماعيلية

قالت مصادر أمنية، إن رجال الشرطة بالإسماعيلية توصلوا مساء اليوم الأربعاء، لمكان اختطاف رجل الأعمال «أشرف النادي»، وذلك بعد يومين من اختطافه، إذ نجحت مأمورية مكبرة ضمت مباحث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والمنصورة، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة «المطرية»، على حدود محافظتي بورسعيد ودمياط، وتحرير المتهم، وذكرت مصادر، أن المتهمين قاموا باخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والمنصورة، بسيارات مختلفة للتمويه.
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من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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