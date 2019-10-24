مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

مصرع عنصر إجرامي - أرشيفية

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.

أكدت التحريات والمعلومات قيام عنصر إجرامي "24 سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر بإطلاق وابلاً



أكدت التحريات والمعلومات قيام عنصر إجرامي "24 سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية تجاههم، حيث بادلته القوات إطلاق النيران ،وتمكنت من السيطرة على الموقف.



وتبين مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية، طبنجة، 5 خزائن لبنادق آلية، 214 طلقة مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 4 هواتف محمولة).



