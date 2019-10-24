حكم منع الأطفال من الأمصال: إثم يقترب من القتل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

تطعيم الأطفال - صورة أرشيفية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن تلقيح الأطفال بالأمصال واجب شرعي والتقاعس عنه إثم يقترب من القتل والوأد، داعيا إلى ضرورة نشر الوعي بخطورة هذا المرض وأهمية مواجهته، خاصة بين الشعوب التي يتفشى فيها المرض نتيجة لغياب الوعي أو لانتشار مفاهيم دينية خاطئة تجاه حملات التصدي له، موضحا أن الأزهر الشريف يعمل انطلاقا من مسئوليته الإنسانية والمجتمعية، على مضاعفة جهوده لإنقاذ الأطفال من هذا الداء، ومواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال، ونشر الوعي بين الأُسر بضرورة تلقيح الأطفال بالأمصال.

وحذر الطيب، في بيان له، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، من التقاعس عن منح الأطفال الأمصال، واعتبار ذلك إثم كبير وخطيئة تقترب من خطيئة القتل والوأد، موضحا أن الأزهر الشريف يحرص على مراجعة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة