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حكم منع الأطفال من الأمصال: إثم يقترب من القتل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
تطعيم الأطفال - صورة أرشيفية
تطعيم الأطفال - صورة أرشيفية
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن تلقيح الأطفال بالأمصال واجب شرعي والتقاعس عنه إثم يقترب من القتل والوأد، داعيا إلى ضرورة نشر الوعي بخطورة هذا المرض وأهمية مواجهته، خاصة بين الشعوب التي يتفشى فيها المرض نتيجة لغياب الوعي أو لانتشار مفاهيم دينية خاطئة تجاه حملات التصدي له، موضحا أن الأزهر الشريف يعمل انطلاقا من مسئوليته الإنسانية والمجتمعية، على مضاعفة جهوده لإنقاذ الأطفال من هذا الداء، ومواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال، ونشر الوعي بين الأُسر بضرورة تلقيح الأطفال بالأمصال.
وحذر الطيب، في بيان له، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، من التقاعس عن منح الأطفال الأمصال، واعتبار ذلك إثم كبير وخطيئة تقترب من خطيئة القتل والوأد، موضحا أن الأزهر الشريف يحرص على مراجعة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة
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مطار-شرم-الشيخ

تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (3)

سقوط أمطار غزيرة على المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، ومع ذلك أصر المواطنون على متابعة أعمالهم. يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.
السيسي- وأبي- أحمد (1)

السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي، وأضاف عباس، خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية هذا العام لتصل إلى 1600 منحة دراسية، فضلا عن وجود حوالي 5500 طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من 440 من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

بسبب الأحوال الجوية.. الأزهر يعطل الدراسة بـ3 محافظات

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.
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شيخ الأزهر: حرب أكتوبر تذكر المصريين بالعزة والكرامة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مجموعة من قدامى المحاربين، قائلا: إن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربو أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية، لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مضيفًا أن علماء الأزهر الشريف، ساهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة، من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.
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الطيب لرئيس المحكمة الدستورية: قضاة مصر حصن أمان للوطن

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إذ رحب الطيب في بداية اللقاء، برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية،
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