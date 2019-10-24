رياضة

نادر شوقي يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
محمد محمود
محمد محمود
كشف نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إيهاب علي، الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا مع الخبير الألماني فايلر، والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور»، وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، وعلمت «التحرير» أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد أن اللاعب بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر. وغادر
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مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
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محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
محمد محمود

لافتة رائعة من تركي آل الشيخ تجاه محمد محمود

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للاعب خط وسط النادي الأهلي، محمد محمود، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المران الجماعي للقلعة الحمراء، على ملعب مختار التتش. وخضع محمد محمود لأشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن الأهلي أرجأ الإعلان الرسمي لحين عرض الأشعة على أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب الوطني الأسبق، كما تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان، وأكد الطبيب الألماني أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
محمد-محمود

وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
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