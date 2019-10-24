نادر شوقي يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

محمد محمود

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إيهاب علي، الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا مع الخبير الألماني فايلر، والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور»، وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، وعلمت «التحرير» أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد أن اللاعب بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر. وغادر

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، وعلمت «التحرير» أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد أن اللاعب بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.



وغادر اللاعب المران رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي، وأجرى أشعة في مستشفى المعلمين بجوار النادي وأكدوا أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى.



يذكر أن محمد محمود عاد مؤخرًا إلى المشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى، وشارك منذ أيام قليلة في مباراة الإعلاميين الودية.



