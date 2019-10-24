بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".

ووجه السيسي، اليوم، التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية - الروسية. وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجددا لأبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي». والتقى السيسي برئيس