التضامن: 10 ملايين جنيه إغاثة لمواجهة الأمطار

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

أمطار

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، في بيان لها، اليوم الخميس، جميع المديريات علي مستوى الجمهورية برفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السيئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه استعدادا لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أي حوادث او نكبات بالمحافظات، تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بما يلزمها من مهمات الإغاثة، وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة، وأنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه العام الجاري لشراء مهمات إغاثة من "خيام وبطاطين".

وشددت والي، على ضرورة تواجد لجنة الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لمواجهة أية حوادث طارئة، كما أنه في ظل موجة الطقس السيء التى تمر بها البلد تم تشكيل غرف عمليات على مستوى جميع المحافظات، لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التى قد تنجم عن السيول والأمطار.وأكدت أن استعدادات التضامن لمواجهة أي