الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك