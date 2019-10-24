الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
سعر الدولار اليوم
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء.
كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك
وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء.
كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي الكويتي بواقع 4 قروش أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي إجريكول، والبنك العقاري المصري، وبنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.23 جنيه للبيع، و16.13 جنيه للشراء.
بينما تراجع سعر الدولار في كل من بنك سئيب، ومصرف أبو ظبي الإسلامي بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.