الخيانة كلمة السر..حل لغز سرقة محطة وقود بالإسكندرية

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

محطة وقود

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات سرقة مبلغ مالى من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من مشرف بمحطة وقود بالطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بشخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه من متحصلات إيراد المحطة كرهاً عنه، وعقب ذلك قاما بايثاقه وتكميمه وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص (3 عمال "اثنين منهم يعملان بذات المحطة محل الواقعة" - عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية مسجلة"). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهمان الأول

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص (3 عمال "اثنين منهم يعملان بذات المحطة محل الواقعة" - عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية مسجلة").



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهمان الأول والثانىبأنهما نظراً لعملهما بالمحطة محل الواقعة قاما بالاتفاق على سرقة المبالغ المالية حصيلة بيع الوقود بالمحطة وفى سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين وإعداد السلاح الأبيض المستخدم، وتجهيز بعض أقنعة الوجه لإخفاء ملامحهم، وإمداد باقى المتهمين بكافة المعلومات حول مكان الاحتفاظ بالمبالغ المالية بالمحطة.



بإرشاد المتهمين تم ضبط (127 ألف جنيه - 4 هواتف محمولة قاموا بشرائها - السلاح المستخدم "مطواة"- أقنعة الوجه).



