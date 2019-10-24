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رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتي تم اجتزاؤها خارج سياقها

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية صباح اليوم الخميس، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، قائلا إن "أبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.
وأضاف أحمد أن تصريحاته تضمنت أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيسا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.وأوضح
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مطار-شرم-الشيخ

تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (3)

سقوط أمطار غزيرة على المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، ومع ذلك أصر المواطنون على متابعة أعمالهم. يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.
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السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
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بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
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رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.
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تجاوز معوقات سد النهضة.. تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا خلاله أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، ومن جانبه، كرر الرئيس السيسي تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال حول التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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أول تعليق من السيسي على فوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام. متمنيا استمرار الجهود البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة. وقال الرئيس السيسى فى كلمة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".
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