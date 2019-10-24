ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

أعلن البنك المركزي عن توقيع اتفاقية جديدة مع المملكة العربية السعودية لتجديد الودائع لديها في مصر، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن الدين الخارجي في حدود الأمان

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الديون الخارجية

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.

مد آجال موعد سداد الودائع الخليجية في يناير الماضي، قرر البنك المركزي المصري مد آجال موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو 2018 لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%. واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة