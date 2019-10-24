ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

أعلن البنك المركزي عن توقيع اتفاقية جديدة مع المملكة العربية السعودية لتجديد الودائع لديها في مصر، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن الدين الخارجي في حدود الأمان
وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.
وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.
وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
مد آجال موعد سداد الودائع الخليجية
في يناير الماضي، قرر البنك المركزي المصري مد آجال موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو 2018 لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.
واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة
مد آجال موعد سداد الودائع الخليجية
في يناير الماضي، قرر البنك المركزي المصري مد آجال موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو 2018 لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.
واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة 2 مليار دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي، ووافقت المملكة العربية السعودية على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يقرر فيها البنك المركزي تأجيل سداد ديون خارجية مستحقة، حيث تفاوضت مصر مع السعودية والكويت العام الماضي لتمديد أجل ودائع مستحقة بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، وذلك بعد تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013، وكانت مستحقة العام الماضي، لمدة 5 سنوات مقبلة.
وكانت مصر قد تلقت دعما خليجيا من السعودية والإمارات والكويت في صورة ودائع دولارية بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار دولار لدعم أرصدة الاحتياطي لدى البنك المركزي وتعزيز السيولة الدولارية لمساعدته لاحتواء أزمة نقص العملة التي تلت ثورة 25 يناير.
الدين الخارجي لمصر في حدود الأمان
يرى الدكتور فخري الفقي مستشار البنك المركزي والخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجى لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية.
وأكد الفقي أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يقابله زيادة فى الناتج المحلي الإجمالى، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
وترى الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد، أن مصر قادرة على تأمين التزاماتها بسداد ديونها الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي يساعد بنسبة كبيرة في تلبية الاحتياجات المالية لسداد الديون.
وارتفعت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة نحو 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر بنحو 149 مليون دولار خلال شهر واحد فقط، حيث كان يسجل 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2019، حيث تعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر منذ نحو 7 أشهر.
106 مليارات دولار حجم ديون مصر الخارجية
زاد رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة طفيفة بلغت نحو 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، في مقابل نحو 106.2 مليار دولار نهاية مارس 2019، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة من البنك الدولي.
ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
سداد الديون
تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية بقيمة تبلغ نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب مذكرة بحثية صادرة من شركة فاروس.
وأوضحت المذكرة أنه من المستهدف سداد نحو 10.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، و5.9 مليار دولار في النصف الثاني منه، وفقًا لخطة سداد الحكومة.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وتوقع الصندوق أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، على أن ترتفع في العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
وحصلت مصر في شهر يوليو الماضي على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، لينتهي بذلك كل دفعات القرض والتي بلغت نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بموجب الاتفاق مع الصندوق على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته منذ عام 2016.
بينما أعلن البنك المركزي المصري، عن سداد نحو 25 مليار دولار ديون وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وأوضح المركزي أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساد ديون مسددة، ونحو 946.6 مليون دولار فوائد ديون.