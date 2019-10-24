غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة لـ8 ساعات

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الخميس، ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة، موضحة أن المناطق المتضررة هي: مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة كرداسة، الجلاتمة، المناشي البلد، بهرمس، الحسانين، ذات الكوم، برقاش)، وسيتم انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة صباح بعد غد السبت. وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وأشارت شركة المياه، في بيان لها، إلى توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي.من ناحية أخرى، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800