سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة لـ8 ساعات

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الخميس، ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة، موضحة أن المناطق المتضررة هي: مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة كرداسة، الجلاتمة، المناشي البلد، بهرمس، الحسانين، ذات الكوم، برقاش)، وسيتم انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة صباح بعد غد السبت. وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
وأشارت شركة المياه، في بيان لها، إلى توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي.من ناحية أخرى، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800
اقرأ المزيد
مطار-شرم-الشيخ

تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (3)

سقوط أمطار غزيرة على المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، ومع ذلك أصر المواطنون على متابعة أعمالهم. يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.
السيسي- وأبي- أحمد (1)

السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
اقرأ المزيد من الأخبار
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

4 مشروعات للشرب والصرف في دمياط بـ763 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3/ يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه، مضيفا: "جارٍ إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/ يوم للخزان برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/ يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3/ يوم، لخدمة 300 ألف نسمة".
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

بسبب الأحوال الجوية.. الأزهر يعطل الدراسة بـ3 محافظات

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس النواب يحيل طلبات إحاطة ضد وزير الإسكان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

حالة استعداد قصوى بالإسكندرية لاستقبال الشتاء

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، رفع حالة الاستعداد القصوى في الإسكندرية قبل دخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، قائلا: "إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]