غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة لـ8 ساعات
٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الخميس، ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة، موضحة أن المناطق المتضررة هي: مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة كرداسة، الجلاتمة، المناشي البلد، بهرمس، الحسانين، ذات الكوم، برقاش)، وسيتم انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة صباح بعد غد السبت. وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
وأشارت شركة المياه، في بيان لها، إلى توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي.من ناحية أخرى، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800
وأشارت شركة المياه، في بيان لها، إلى توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/ يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3/ يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه، مضيفا: "جارٍ إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/ يوم للخزان برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/ يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3/ يوم، لخدمة 300 ألف نسمة". (التفاصيل)