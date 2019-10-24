أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 671 جنيهًا. عيار 24: 767 جنيهًا. عيار 18: 575 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5368 جنيها. وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المزيد من التطورات المتعلقة بالبريكست، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تأخير قرار منح بريطانيا تمديدا