سقوط ثاني ضحايا الأمطار في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

جثة - صورة أرشيفية

واصلت موجة الطقس السيء حصد الأرواح في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار في منطقة كرموز، أمس الأربعاء، تأثرا بنزول الأمطار، ومصرع طفلة وإصابة شقيقها، حيث لقي اليوم الخميس، عامل نظافة مصرعه، إذ صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بكسح أثار المياه المتراكمة نتيجة الأمطار، وذلك بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه بورود بلاغ يفيد بمصرع عامل نظافة.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المذكور لقي مصرعه بعد أن صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء القيام بعمله بكسح مياه الأمطار أمام مسجد سيدي بشر، وتبين أن المتوفي "إبراهيم ع"، 43 عاما، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.وبالفحص والتحري تبين أن