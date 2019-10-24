جريمة

سقوط ثاني ضحايا الأمطار في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
واصلت موجة الطقس السيء حصد الأرواح في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار في منطقة كرموز، أمس الأربعاء، تأثرا بنزول الأمطار، ومصرع طفلة وإصابة شقيقها، حيث لقي اليوم الخميس، عامل نظافة مصرعه، إذ صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بكسح أثار المياه المتراكمة نتيجة الأمطار، وذلك بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه بورود بلاغ يفيد بمصرع عامل نظافة.
وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المذكور لقي مصرعه بعد أن صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء القيام بعمله بكسح مياه الأمطار أمام مسجد سيدي بشر، وتبين أن المتوفي "إبراهيم ع"، 43 عاما، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.وبالفحص والتحري تبين أن
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ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (7)

مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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الخيانة كلمة السر..حل لغز سرقة محطة وقود بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات سرقة مبلغ مالى من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من مشرف بمحطة وقود بالطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بشخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه من متحصلات إيراد المحطة كرهاً عنه، وعقب ذلك قاما بايثاقه وتكميمه وفرا هاربين.
مقتل-9-إرهابيين (3)

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (2)

إصابة 3 أشخاص في انهيار بعقارين بالإسكندرية

أُصيب ثلاثة أشخاص فى سقوط سقف عقار بمنطقة القصعى بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، فيما انهار أجزاء من عقار بحي الجمرك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف بالدور الأرضى للعقار رقم 8 بشارع السكرى متفرع من شارع الكاشف بمنطقة القصعى، فانتقلت الجهات الأمنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، بالإضافة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، ورافقها فريق هندسي متخصص، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة.
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النيابة تعاين حريق سوق المعمورة في الإسكندرية

شب حريق هائل في سوق المعمورة، شرق محافظة الإسكندرية، والمطل على محطة قطار المعمورة بطريق خط أبي قير، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أفاد مسؤولي حي المنتزه، بأن النيران التهمت مخبز "إفرنجي"، ومجموعة من الفروشات داخل السوق، والخاصة بعرض وبيع الخضار والفاكهة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي حالات إصابة أو أي خسائر بشرية. وقال اللواء ياسر الجندي رئيس حي المنتزه، إن الحريق التهم مخبز إفرنجي و6 فروشات خضار وفاكهة، ولم يتم التوصل إلى أسباب وقوع الحريق.
انهيار-عقار-خال-من-السكان-بغرب-الإسكندرية (1)

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.
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