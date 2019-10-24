شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

تحرير:أحمد سيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».

وكتب إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خبر مؤلم جدا إصابة محمد محمود وغيابه عن الفريق لـ6 أشهر أخرى، لكن الحمد لله دائما وأبدا، اختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك وإيمانك، ابقَ مبتسما متفائلا يا محمد كما عاهدناك وستعود أقوى بإذن الله». يذكر