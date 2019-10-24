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مستثمرون: «جسور» بوابة جديدة للتصدير للسوق الإفريقية

تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول إفريقيا، من خلال توفير خدمة النقل الملاحي المنتظمة أسبوعيا بأسعار مخفضة
تحرير:أمل نبيل ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال
انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية. ويهدف مشروع جسور إلى فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الحالى.
وتوفر خدمة الشحن البحري -التي انطلقت بالفعل- رحلات منتظمة أسبوعيا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من العين السخنة إلى مومباسا. جسور: بوابة جديدة للسوق الإفريقية  وقال رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر محمد خميس شعبان إن  مشروع "جسور" يساهم في تسهيل إجراءات الشحن والنقل البرى والبحرى
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الدولار

ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
بنك مصر

بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وإفريقيا

فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك محلي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن مبادرة الحزام والطريق لعام 2019 من مجلة آسيا موني العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة، وتم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التي تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية، وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، والشراكات القائمة مع الجانب الصيني، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة.
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بنك مصر

بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وإفريقيا

فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك محلي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن مبادرة الحزام والطريق لعام 2019 من مجلة آسيا موني العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة، وتم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التي تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية، وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، والشراكات القائمة مع الجانب الصيني، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.
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