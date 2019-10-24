مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".

وتابع مدرب جريميو البرازيلي: "اليوم ليس يوما للحديث كثيرا، عند الفوز يصبح العالم كله جيدا، وعند الخسارة لا يصبح أي شيء جيدا، هكذا تسير الأمور في البرازيل". وواصل ريناتو جاوتشو: "كانت نتيجة مفاجئة لكنها حدثت، وعلينا أن نرفع رأسنا ونفكر في الدوري البرازيلي الذي يتصدره فلامنجو، ويحل فيه جريميو بالمركز

وتابع مدرب جريميو البرازيلي: "اليوم ليس يوما للحديث كثيرا، عند الفوز يصبح العالم كله جيدا، وعند الخسارة لا يصبح أي شيء جيدا، هكذا تسير الأمور في البرازيل".



وواصل ريناتو جاوتشو: "كانت نتيجة مفاجئة لكنها حدثت، وعلينا أن نرفع رأسنا ونفكر في الدوري البرازيلي الذي يتصدره فلامنجو، ويحل فيه جريميو بالمركز السابع بـ41 نقطة".



وسحق فلامنجو البرازيلي مواطنه جريميو بنتيجة (5-0)، في الساعات الأولى من صباح الخميس، ليبلغ نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم لأول مرة منذ 1981.



وسيواجه فلامنجو في النهائي، الذي سيقام في الملعب الوطني بعاصمة تشيلي، سانتياجو، يوم 23 نوفمبر المقبل، حامل اللقب ريفر بليت، الذي أقصى مواطنه بوكا جونيورز بإجمالي الذهاب والعودة (2-1).

