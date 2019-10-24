رياضة

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

تحرير:كريم مليم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي
ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي
فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
وتابع مدرب جريميو البرازيلي: "اليوم ليس يوما للحديث كثيرا، عند الفوز يصبح العالم كله جيدا، وعند الخسارة لا يصبح أي شيء جيدا، هكذا تسير الأمور في البرازيل". وواصل ريناتو جاوتشو: "كانت نتيجة مفاجئة لكنها حدثت، وعلينا أن نرفع رأسنا ونفكر في الدوري البرازيلي الذي يتصدره فلامنجو، ويحل فيه جريميو بالمركز
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مصر -وبتسوانا (9)

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
محمد محمود لاعب الاهلى

نادر شوقي يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إيهاب علي، الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا مع الخبير الألماني فايلر، والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور»، وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
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ليبرتادوريس

الكونميبول يحدد ملعب «ماراكانا» لنهائي ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2020، وجاء قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020، حيث من المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في 21 نوفمبر 2020. ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.
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