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السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد - صورة أرشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في مدينة سوتشي الروسية.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، إذ أكد "أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان
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تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
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سقوط أمطار غزيرة على المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة، اليوم الخميس، ومع ذلك أصر المواطنون على متابعة أعمالهم. يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة.
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غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.
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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة لـ8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الخميس، ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة، موضحة أن المناطق المتضررة هي: مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة كرداسة، الجلاتمة، المناشي البلد، بهرمس، الحسانين، ذات الكوم، برقاش)، وسيتم انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة صباح بعد غد السبت. وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتي تم اجتزاؤها خارج سياقها

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية صباح اليوم الخميس، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، قائلا إن "أبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.
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بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
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السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: رجل سلام حقيقي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية - الروسية. وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجددا لأبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي». والتقى السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، على هامش قمة روسيا - إفريقيا في مدينة سوتشي - التي يرأسها السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - حيث وصف آبي أحمد القمة بـ«الإيجابية».
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أول تعليق من السيسي على فوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام. متمنيا استمرار الجهود البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة. وقال الرئيس السيسى فى كلمة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".
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