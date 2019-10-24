السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في مدينة سوتشي الروسية.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، إذ أكد "أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان