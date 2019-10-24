رياضة

خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
مباراة مصر وبتسوانا
مباراة مصر وبتسوانا
وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
وكشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، عن فوائد ودية بتسوانا، قائلا إن هناك لاعبين لهم رصيد، وهناك جددا أو انضموا لفترة بسيطة، ولكن ما لمسته من الجميع كان رغبة وإصرارا على النجاح، اتفقنا على شروط تعاملنا معًا كأسرة وراضٍ بنسبة 99% عما حدث في هذا التجمع. وأكد البدري: «بعض اللاعبين كان يجب أن
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ريناتو جاوتشو - مدرب جريميو البرازيلي

مدرب جريميو: كان بإمكان المرأة الحامل هز شباكنا

فتح ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، النار على لاعبيه، قائلا إنه حتى المرأة الحامل كان في إمكانها هز شباك فريقه، الذي سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه ومواطنه فلامنجو، فى المباراة التي أقيمت في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو، في إياب نصف نهائي كاس ليبرتادوريس. وأكد ريناتو جاوتشو أن لاعبي فلامنجو، الذين لعب غالبيتهم في أوروبا "لم يتساهلوا"، مضيفا: "الأهداف الخمسة كانت خمسة إخفاقات، اليوم كان حتى في إمكان المرأة الحامل تسجيل هدف في مرمى جريميو، وخسرنا لأننا كنا أقل بكثير من إمكانياتنا".
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
محمد محمود لاعب الاهلى

نادر شوقي يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إيهاب علي، الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا مع الخبير الألماني فايلر، والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور»، وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
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أحمد فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح

رفض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن شارة قيادة منتخب الوطني لصالح الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد بركات، مدير المنتخب، طلب من فتحي التنازل عن الشارة، إلا أن الأخير رفض، وطلب عدم ضمه مرة أخرى إذا كان قرر الجهاز الفني ذلك، كما رفض أحمد حجازي، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الأمر، خاصة أنه أقدم من صلاح.
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هاني رمزي: أحمد حجازي الأجدر بشارة قيادة الفراعنة

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يفضل الاعتماد على مبدأ الأقدمية لاختيار قائد الفراعنة، مشيرًا إلى أن المدافع الدولي أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة السابق: "تحديد قائد منتخب مصر يتوقف على رؤية المدير الفني للمنتخب، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا الأمر من قبَل بقية اللاعبين، ولست مع منح شارة قيادة المنتخب بالأقدمية، فأفضّل منح شارة القيادة بناءً على شخصية اللاعب، وفي هذه الحالة أرى أن أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة".
اجيرى-والجهاز-الفنى

هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".
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4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وضع 4 مهاجمين في حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري للاختيار بينهم، فوضع البدري كلا من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وأحمد علي مهاجم بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، وعمرو مرعي مهاجم المقاصة، ضمن اهتماماته خلال الأيام الجارية، ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
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