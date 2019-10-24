خطأ فادح من المنتخب الوطني لاعتماد ودية بتسوانا

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

مباراة مصر وبتسوانا

وقع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في خطأ فادح، بعدما فشل في اعتماد ودية بتسوانا دوليا رغم إقامتها في فترة الأجندة الدولية، وعلمت «التحرير» أن الجهاز الإداري للمنتخب أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة في القاهرة، حيث إن كاف يجب أن يطلب من "فيفا" اعتماد المباراة، لكن تم نقلها لبرج العرب، وهو ما أفسد عملية اعتمادها. وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق الفوز على نظيره بتسوانا، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وكشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، عن فوائد ودية بتسوانا، قائلا إن هناك لاعبين لهم رصيد، وهناك جددا أو انضموا لفترة بسيطة، ولكن ما لمسته من الجميع كان رغبة وإصرارا على النجاح، اتفقنا على شروط تعاملنا معًا كأسرة وراضٍ بنسبة 99% عما حدث في هذا التجمع. وأكد البدري: «بعض اللاعبين كان يجب أن

وكشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، عن فوائد ودية بتسوانا، قائلا إن هناك لاعبين لهم رصيد، وهناك جددا أو انضموا لفترة بسيطة، ولكن ما لمسته من الجميع كان رغبة وإصرارا على النجاح، اتفقنا على شروط تعاملنا معًا كأسرة وراضٍ بنسبة 99% عما حدث في هذا التجمع.



وأكد البدري: «بعض اللاعبين كان يجب أن يكونوا معنا، مثل رمضان صبحي، ومصطفى محمد، وفضلنا أن يكونا موجودين مع المنتخب الأولمبي قبل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، رأينا عناصر جديدة أيضا مثل حمدي فتحي، ومحمد مجدي (قفشة)».



وعن الأداء الفني قال: «لست راضيا بنسبة 100%، ولكن كنت سأكون حزينا لو لم نخلق فرصا، الاستحواذ كان إيجابيا وكان هناك إصرار من اللاعبين على تنفيذ الفكر المطلوب، بعكس بعض الفردية التي ظهرت من قبل».

