جريمة

مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
لحوم فاسدة - أرشيفية
لحوم فاسدة - أرشيفية
داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أعدت القوات حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، وأمكن ضبط صاحب الثلاجة المتحرى عنها، وبتفتيشها عُثر على 4 أطنان أحشاء حيوانية (فشة-كرشة-لحمة رأس) غير صالحة للاستخدام الآدمي كما جاء بتقرير مفتشي الأغذية
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سقوط ثاني ضحايا الأمطار في الإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيء حصد الأرواح في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انهيار عقار في منطقة كرموز، أمس الأربعاء، تأثرا بنزول الأمطار، ومصرع طفلة وإصابة شقيقها، حيث لقي اليوم الخميس، عامل نظافة مصرعه، إذ صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بكسح أثار المياه المتراكمة نتيجة الأمطار، وذلك بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه بورود بلاغ يفيد بمصرع عامل نظافة.
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الخيانة كلمة السر..حل لغز سرقة محطة وقود بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات سرقة مبلغ مالى من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من مشرف بمحطة وقود بالطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بشخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه من متحصلات إيراد المحطة كرهاً عنه، وعقب ذلك قاما بايثاقه وتكميمه وفرا هاربين.
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مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
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عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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مباحث التموين تضبط 8 قضايا غش تجاري في الجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تتصدى لقضايا الغش التجاري في الجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تتصدى لمهربي دقيق الغلابة في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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ضبط 66 قضية تموينية و21 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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