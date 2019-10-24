مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

لحوم فاسدة - أرشيفية

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أعدت القوات حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، وأمكن ضبط صاحب الثلاجة المتحرى عنها، وبتفتيشها عُثر على 4 أطنان أحشاء حيوانية (فشة-كرشة-لحمة رأس) غير صالحة للاستخدام الآدمي كما جاء بتقرير مفتشي الأغذية