غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من عصر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الاحلال والتجديد بخط المياه الصيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف بمبارك 4 - أ بجوار أمن مركزي عبد القادر ومدخل البتروكيماويات، وذلك بناءً على طلب من شركة الصرف الصحي، ما يؤدي إلى توقف العمل توقف رفع مياه الشرب بمبارك 4 - أ عن ضخ مياه الشرب لمدة تزيد عن 24 ساعة.

ودعت الشركة، المواطنين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الصيانة وعودة مياه الشرب، معلنة عن توفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه في الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 6 مناطق بشرق المحافظة وهي: محطة مبارك4-أ، الأمن المركزي،