تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تحرير:محمد مصباح ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.

وقال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، إن مشروع تطوير مطار شرم الشيخ عبارة عن مشروعين: الأول تعزيز المنظومة الأمنية، ويتكون من أعمال توريد وتركيب مهمات السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب ومطلباتها من أعمال مدنية ومعدنية وكهروميكانيكية للصالة، وكذا توريد وتركيب كافة لوحات التشغيل والتحكم