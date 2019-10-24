رياضة

بالمستندات.. الأهلي ينهي أزمة كوليبالي مع النجم

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
كوليبالي
كوليبالي
أعلنت إدارة النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي هرب من صفوف الفريق دون علم النادي في مايو 2017 وبدون أسباب يستند إليها. وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادي، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليونا وأربعمئة ألف دولار، ولم يكتفِ اللاعب بالهروب، بل هاجم الأهلي من العاصمة الإنجليزية لندن، واتهم الجهاز الفني بمعاملته بشكل سيئ، وهو ما اتضح عدم صحته بعد ذلك.
كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة، ما ترتب عليه إيقافه، إلى أن تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشراء كوليبالي وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأهلي على مستحقاته المالية. وكلف الأهلي المحامي السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملا في ضوء ما تقدم به النادي التونسي الشقيق لحل المشكلة، وتم عرض الأمر
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ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
ماتيو اليماني

برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

يبحث نادي برشلونة الإسبانى التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفالنسيا، وذلك بحسب "راديو كتالونيا" وكشفت الإذاعة فى تقرير لها أن أليماني اقترب من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم، في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال. وذكر أن ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني، وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه؛ ما يهدد منصبه. وأشار التقرير إلى وجود عقبة أمام برشلونة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
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محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
محمد-محمود

وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".
محمد محمود - محمود وحيد

شقيق محمد محمود يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد محمود شقيق محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة شقيقه بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي تعرض لها خلال المران الجماعي الذي شهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي.
محمد محمود

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم، والتي غادر على أثرها التدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة وفقًا لرؤية خالد محمود، طبيب الفريق، الذي طلبها على الفور بعد خروج اللاعب من المران. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود، طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية؛ للخضوع للفحص الطبي.
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