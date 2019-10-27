صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

هل يزعجك الفتاق؟ عليك استخدام جذور الزنجبيل

يمكن أن يتسبب الفتق في تلف بطانة المعدة والمريء، فتناول شاي عرق السوس يمكن أن يحفز بسرعة من إعادة نمو الأنسجة التالفة، ويمكنه أيضا تخفيف الألم والالتهابات
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الفتاق
الفتاق
يحاول العلماء دائمًا البحث عن طرق منزلية بسيطة من أجل المساعدة في التخلص من الحالات المرضية المزمنة؛ على سبيل المثال، يُنصح بتناول الزنجبيل للتخلص من آلام المفاصل، وبالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، فالكركديه يعد من أكثر المشروبات الفعالة. وعلى الجانب الآخر، توجد مشكلات صحية تحتاج إلى جراحة، فهل ستكون العلاجات المنزلية فعالة معها؟ على سبيل المثال، الفتاق، اكتشف العلماء طرقا بسيطة تساعد في التهدئة من أعراضه والتخلص منه، وذلك نقلًا عن موقع "organic facts".
يعد الفتق عضوا منتفخا أو نسيجا دهنيا من خلال بقعة ضعيفة في الجسم، وتوجد أنواع عديدة للفتاق؛ على سبيل المثال، الفتق السري (يحدث عند الأطفال الرضع، وذلك قبل بلوغ الشهر السادس)، أو الفتق الفخذي، أو الفتق الجرحي (يعد فتقا في منطقة البطن، ينتج بعد إجراء عملية جراحية)، ويمكن أن يكون الفتق حالة مؤلمة؛ لذا
اقرأ المزيد
الزهايمر

البسكويت والكيك.. أطعمة تؤدي إلى الخرف وألزهايمر

الخرف وألزهايمر من الأمراض العقلية التي تطاردنا عند التقدم في العمر، فمن الصعب حقا عدم تذكر الأشياء المهمة في الحياة، أو أن تجد نفسك بين عائلتك ولكن لا تتذكر أحدا. لا تشعر بالخوف، فيمكنك الحفاظ على ذاكرة قوية من خلال ممارسة الرياضة، وتناول أطعمة صحية تعزز من قدرة الذاكرة. وعلى الجانب الآخر، جاءت بعض الدراسات موضحة أن تناول اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والبسكويت يشكّل خطرًا كبيرًا في ما يتعلق بالإصابة بالخرف. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".
صبغة-الشعر

قبل تغيير لون شعرك.. اعرفي أضرار الصبغة

تحب المرأة التجديد دائمًا، لذا تجدها تسعى إلى تغيير مظهرها من خلال شراء ملابس جديدة، أو اتباع نظام غذائي يجعلها تبدو في سن صغيرة. إضافة إلى ذلك، تميل المرأة أحيانا إلى تغيير لون شعرها، ولكن ما لا تعرفه أن الإفراط في استخدام صبغات الشعر يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، قد تصل إلى سرطان الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مواد كيميائية قد تتسرب إليكِ من خلال استنشاقها، أو تصل إلى الدم من خلال فروة الرأس؛ لذا يجب تجنب استخدام هذه المواد المسرطنة للحفاظ على صحتك، نقلا عن "bold sky".
اكتشف-العلماء-لقاح-جديد-للحماية-من-فيروس-نيباه

دواء جديد مضاد للإنفلونزا يحارب مقاومة الفيروس

يعمل العلماء على تطوير الجيل التالي من أدوية الإنفلونزا، خصوصا أن الشتاء على وشك الدخول، وبناءً على ذلك طوروا دواءً جديدا قد يكون قادرا على معالجة الإنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى. يهدف الدواء الجديد إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الإنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن، لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الإنفلونزا مقاوما للأدوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]