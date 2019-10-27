هل يزعجك الفتاق؟ عليك استخدام جذور الزنجبيل

يمكن أن يتسبب الفتق في تلف بطانة المعدة والمريء، فتناول شاي عرق السوس يمكن أن يحفز بسرعة من إعادة نمو الأنسجة التالفة، ويمكنه أيضا تخفيف الألم والالتهابات
يحاول العلماء دائمًا البحث عن طرق منزلية بسيطة من أجل المساعدة في التخلص من الحالات المرضية المزمنة؛ على سبيل المثال، يُنصح بتناول الزنجبيل للتخلص من آلام المفاصل، وبالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، فالكركديه يعد من أكثر المشروبات الفعالة. وعلى الجانب الآخر، توجد مشكلات صحية تحتاج إلى جراحة، فهل ستكون العلاجات المنزلية فعالة معها؟ على سبيل المثال، الفتاق، اكتشف العلماء طرقا بسيطة تساعد في التهدئة من أعراضه والتخلص منه، وذلك نقلًا عن موقع "organic facts".
يعد الفتق عضوا منتفخا أو نسيجا دهنيا من خلال بقعة ضعيفة في الجسم، وتوجد أنواع عديدة للفتاق؛ على سبيل المثال، الفتق السري (يحدث عند الأطفال الرضع، وذلك قبل بلوغ الشهر السادس)، أو الفتق الفخذي، أو الفتق الجرحي (يعد فتقا في منطقة البطن، ينتج بعد إجراء عملية جراحية)، ويمكن أن يكون الفتق حالة مؤلمة؛ لذا
يعد الفتق عضوا منتفخا أو نسيجا دهنيا من خلال بقعة ضعيفة في الجسم، وتوجد أنواع عديدة للفتاق؛ على سبيل المثال، الفتق السري (يحدث عند الأطفال الرضع، وذلك قبل بلوغ الشهر السادس)، أو الفتق الفخذي، أو الفتق الجرحي (يعد فتقا في منطقة البطن، ينتج بعد إجراء عملية جراحية)، ويمكن أن يكون الفتق حالة مؤلمة؛ لذا ينصح بالعناية الطبية للتهدئة من الأعراض. وعلى الجانب الآخر، هناك العديد من العلاجات الطبيعية للمساعدة في تخفيف مضاعفات الفتق، تتضمن هذه العلاجات استخدام كيس من الثلج وجذر الزنجبيل، والتدليك، وعرق السوس والصبار ومسحوق الفلفل الأسود وزيت بذور الخروع، بالإضافة إلى تغييرات نمط الحياة؛ مثل فقدان الوزن وتغييرات النظام الغذائي والتمارين.
وفقًا لـMedline Plus، يخترق الفتق بقعة ضعيفة في جدار محيطي أو نسيجي، حيث يبدو ككتلة أو تورم تحت سطح الجلد، وتظهر هذه الحالة بشكل شائع في البطن، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في الفخذ العلوية، وبينما يُنصح بشدة بالاهتمام الطبي عندما يشتبه في وجود فتق، هناك عدد من العلاجات المنزلية التي اكتسبت شعبية لتوفير بعض الراحة، وفى ما يلي بعضها:
1- زيت بذور الخروع
على مر التاريخ، تم استخدام زيت بذور الخروع لمجموعة واسعة من المشكلات الصحية فى المعدة، لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يوفر لك عملية هضم صحية وسليمة، وبالنسبة لعلاج الفتق، يمكن تحضير كيس من زيت بذرة الخروع ووضعه على المعدة لتهدئة الأعراض المؤلمة الناتجة عن الفتق.
2- عصير الصبار
هو مركب طبيعي مضاد للالتهابات وعامل مهدئ، وغالبًا ما ينصح باستخدام الصبار للأشخاص الذين يعانون من آلام الفتق. إضافة إلى ذلك، يمكن استهلاك الصبار كل صباح على شكل عصير، للحصول على أفضل النتائج، فيمكن تناوله قبل كل وجبة لتقليل فرص الإصابة بالفتق.
3- كيس الثلج
عندما تعاني من الفتق، غالبًا ما يكون هناك التهاب واحمرار وألم في البطن أو الفخذ، وفي حين أن هذا قد لا يكون العلاج الأكثر راحة، فإن تطبيق كيس ثلج مباشرة على المنطقة المصابة يمكن أن يقلل الالتهاب في الجسم، وغالبًا ما يخفف من الألم والانتفاخ المرتبط به.
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4- جذور الزنجبيل
عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام البطن وتسكين الحالات الالتهابية، فإن بعض الأشياء تكون فعالة مثل جذر الزنجبيل، ويمكن أن يُستهلك هذا العلاج بشكل سائل من خلال عصير الزنجبيل المركز، أو يمكنك تناول الزنجبيل لمنح معدتك معدلات عالية من الصحة، وتقليل الألم.
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5- عرق السوس
يمكن أن يتسبب الفتق في تلف بطانة المعدة والمريء، فتناول شاي عرق السوس يمكن أن يحفز بسرعة من إعادة نمو الأنسجة التالفة، ويمكنه أيضا تخفيف الألم والالتهابات، وذلك لأنه يتميز بخصائص مُسكنة.
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6- فقدان الوزن
تعد السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرضى الفتق، فإذا فقدت وزنك، سيكون جسمك تحت ضغط جسدي أقل، وسيتحسن وضعك، وقد تختفي الأعراض بشكل طبيعي، كما يجب عليك أيضًا تناول وجبات صغيرة.