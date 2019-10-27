هل يزعجك الفتاق؟ عليك استخدام جذور الزنجبيل

يمكن أن يتسبب الفتق في تلف بطانة المعدة والمريء، فتناول شاي عرق السوس يمكن أن يحفز بسرعة من إعادة نمو الأنسجة التالفة، ويمكنه أيضا تخفيف الألم والالتهابات

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الفتاق

يحاول العلماء دائمًا البحث عن طرق منزلية بسيطة من أجل المساعدة في التخلص من الحالات المرضية المزمنة؛ على سبيل المثال، يُنصح بتناول الزنجبيل للتخلص من آلام المفاصل، وبالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، فالكركديه يعد من أكثر المشروبات الفعالة. وعلى الجانب الآخر، توجد مشكلات صحية تحتاج إلى جراحة، فهل ستكون العلاجات المنزلية فعالة معها؟ على سبيل المثال، الفتاق، اكتشف العلماء طرقا بسيطة تساعد في التهدئة من أعراضه والتخلص منه، وذلك نقلًا عن موقع "organic facts".

يعد الفتق عضوا منتفخا أو نسيجا دهنيا من خلال بقعة ضعيفة في الجسم، وتوجد أنواع عديدة للفتاق؛ على سبيل المثال، الفتق السري (يحدث عند الأطفال الرضع، وذلك قبل بلوغ الشهر السادس)، أو الفتق الفخذي، أو الفتق الجرحي (يعد فتقا في منطقة البطن، ينتج بعد إجراء عملية جراحية)، ويمكن أن يكون الفتق حالة مؤلمة؛ لذا