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البسكويت والكيك.. أطعمة تؤدي إلى الخرف وألزهايمر

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الخرف
الخرف
الخرف وألزهايمر من الأمراض العقلية التي تطاردنا عند التقدم في العمر، فمن الصعب حقا عدم تذكر الأشياء المهمة في الحياة، أو أن تجد نفسك بين عائلتك ولكن لا تتذكر أحدا. لا تشعر بالخوف، فيمكنك الحفاظ على ذاكرة قوية من خلال ممارسة الرياضة، وتناول أطعمة صحية تعزز من قدرة الذاكرة. وعلى الجانب الآخر، جاءت بعض الدراسات موضحة أن تناول اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والبسكويت يشكّل خطرًا كبيرًا في ما يتعلق بالإصابة بالخرف. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".
وفقا لدراسة جديدة، فإن الأحماض الدهنية الموجودة في السلع المخبوزة والوجبات السريعة تعرض العديد من الأشخاص لخطورة الإصابة بالخرف، حيث كشفت العديد من الأبحاث أن الدهون غير المشبعة تستخدم في كثير من الأحيان في الكيك والبسكويت والأطعمة المقلية، وفي تعليق على ذلك قال الطبيب توشيهارو نينوميا، كبير مؤلفي الدراسة
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هل يزعجك الفتاق؟ عليك استخدام جذور الزنجبيل

يحاول العلماء دائمًا البحث عن طرق منزلية بسيطة من أجل المساعدة في التخلص من الحالات المرضية المزمنة؛ على سبيل المثال، يُنصح بتناول الزنجبيل للتخلص من آلام المفاصل، وبالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، فالكركديه يعد من أكثر المشروبات الفعالة. وعلى الجانب الآخر، توجد مشكلات صحية تحتاج إلى جراحة، فهل ستكون العلاجات المنزلية فعالة معها؟ على سبيل المثال، الفتاق، اكتشف العلماء طرقا بسيطة تساعد في التهدئة من أعراضه والتخلص منه، وذلك نقلًا عن موقع "organic facts".
صبغة-الشعر

قبل تغيير لون شعرك.. اعرفي أضرار الصبغة

تحب المرأة التجديد دائمًا، لذا تجدها تسعى إلى تغيير مظهرها من خلال شراء ملابس جديدة، أو اتباع نظام غذائي يجعلها تبدو في سن صغيرة. إضافة إلى ذلك، تميل المرأة أحيانا إلى تغيير لون شعرها، ولكن ما لا تعرفه أن الإفراط في استخدام صبغات الشعر يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، قد تصل إلى سرطان الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مواد كيميائية قد تتسرب إليكِ من خلال استنشاقها، أو تصل إلى الدم من خلال فروة الرأس؛ لذا يجب تجنب استخدام هذه المواد المسرطنة للحفاظ على صحتك، نقلا عن "bold sky".
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دواء جديد مضاد للإنفلونزا يحارب مقاومة الفيروس

يعمل العلماء على تطوير الجيل التالي من أدوية الإنفلونزا، خصوصا أن الشتاء على وشك الدخول، وبناءً على ذلك طوروا دواءً جديدا قد يكون قادرا على معالجة الإنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى. يهدف الدواء الجديد إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الإنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن، لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الإنفلونزا مقاوما للأدوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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النساء لديهن ذاكرة حديدية يخفين وراءها أمراضا عقلية

تهتم النساء بالتفاصيل في كل شيء، مقارنة بالرجال، فعند شراء ملابس أو قطعة أثاث ستجدهن يدققن بشكل كبير في كل شيء، أما الرجال فينظرون دائمًا إلى المجمل؛ ولهذا السبب يقال إن المرأة تمتلك ذاكرة حديدية، فلا تستطيع أن تنسى شيئًا، فاحذر دائمًا من قوة ملاحظتها للأشياء. وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يصعب تشخيص المرأة بمرض الخرف، على الرغم من ظهور بعض العلامات، فإنها تؤدي بشكل أفضل دائمًا في اختبارات الذاكرة، ويرجع ذلك لأسباب علمية يجب النظر إليها، نقلًا عن "daily mail".
اعشاب

هذه الأعشاب قادرة على حمايتك من ألزهايمر والاكتئاب

سواءً كانت مشاعرك سلبية أو إيجابية، فجميع العواطف تثير ردود فعل فسيولوجية، وفي بعض الأحيان يصعب التخلص من المشاعر السلبية نتيجة تغذيتها بعضها بعضًا، وتصاعدها في شكل اكتئاب أو قلق، كما يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والحزن والمرض. الإرهاق العاطفي حقيقي للغاية ويمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من الضغط المطول، والأعشاب الطبيعية للاكتئاب والقلق يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال هذا الوقت. يتم إطلاق الهرمونات عندما يخضع جسمك لهذا النوع من التوتر العاطفي، فالأفكار السعيدة تطلق الدوبامين والسيروتونين، لكن الأفكار السيئة تطلق الأدرينالين والكورتيزول.
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