البسكويت والكيك.. أطعمة تؤدي إلى الخرف وألزهايمر

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الخرف

الخرف وألزهايمر من الأمراض العقلية التي تطاردنا عند التقدم في العمر، فمن الصعب حقا عدم تذكر الأشياء المهمة في الحياة، أو أن تجد نفسك بين عائلتك ولكن لا تتذكر أحدا. لا تشعر بالخوف، فيمكنك الحفاظ على ذاكرة قوية من خلال ممارسة الرياضة، وتناول أطعمة صحية تعزز من قدرة الذاكرة. وعلى الجانب الآخر، جاءت بعض الدراسات موضحة أن تناول اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والبسكويت يشكّل خطرًا كبيرًا في ما يتعلق بالإصابة بالخرف. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".

وفقا لدراسة جديدة، فإن الأحماض الدهنية الموجودة في السلع المخبوزة والوجبات السريعة تعرض العديد من الأشخاص لخطورة الإصابة بالخرف، حيث كشفت العديد من الأبحاث أن الدهون غير المشبعة تستخدم في كثير من الأحيان في الكيك والبسكويت والأطعمة المقلية، وفي تعليق على ذلك قال الطبيب توشيهارو نينوميا، كبير مؤلفي الدراسة