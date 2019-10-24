رياضة

لاعب بايرن السابق: كوتينيو غريب في بايرن ميونيخ

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
فريق بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ
علق ديتمار هامان، لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق، على مستوى البرازيلي فيليبي كوتينيو، مشيرًا إلى أنه يعد غريبا في صفوف الفريق البافاري؛ نظرًا لعدم تقديمه أداءً جيدا حتى الآن. وقال هامان فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن كوتينيو يعد لاعبا غريبا في بايرن، لا أتذكر له حتى الآن أي شيء جيد قدمه على المستوى الهجومي مع الفريق الألمانى". وأكمل ديتمار خلال تصريحاته: "إن كنت تمتلك لاعبا مثله ولا يظهر في لحظات مهمة فأنت لديك مشكلة، لأنه يظهر بمستوى غير جيد".
وأضاف لاعب الفريق البافارى السابق: "ما زال أمام كوتينيو 30 أو 35 مباراة في الموسم؛ لذا عليه أن يبدأ فى إظهار إمكانياته لأنه انضم للفريق معارا لموسم واحد". وانضم كوتينيو إلى بايرن قادما من صفوف برشلونة الإسبانى، الصيف الماضي، لموسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء. وسجل كوتينيو هدفين وصنع أربعة
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ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
ماتيو اليماني

برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

يبحث نادي برشلونة الإسبانى التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفالنسيا، وذلك بحسب "راديو كتالونيا" وكشفت الإذاعة فى تقرير لها أن أليماني اقترب من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم، في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال. وذكر أن ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني، وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه؛ ما يهدد منصبه. وأشار التقرير إلى وجود عقبة أمام برشلونة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يفتح النار على لاعبي بايرن ميونخ

حذر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الفريق البافاري من تدني مستوياتهم في المباريات الأخيرة، خاصة على الصعيد الدفاعي. وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2 على ملعب كارايساكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق البفاري العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة واحدة.
توتنهام

توتنهام يسحق النجم الأحمر.. وبايرن يتصدر المجموعة

أمطر فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي شباك نظيره فريق النجم الأحمر بطل صربيا، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج). افتتح الفريق اللندني التسجيل سريعًا عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة التاسعة، ثم عزز هيونج مين سون في الدقيقة الـ16، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الكوري الجنوبي الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني له في الدقيقة 44.
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
دورتموند

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
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