لاعب بايرن السابق: كوتينيو غريب في بايرن ميونيخ

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

فريق بايرن ميونيخ

علق ديتمار هامان، لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق، على مستوى البرازيلي فيليبي كوتينيو، مشيرًا إلى أنه يعد غريبا في صفوف الفريق البافاري؛ نظرًا لعدم تقديمه أداءً جيدا حتى الآن. وقال هامان فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن كوتينيو يعد لاعبا غريبا في بايرن، لا أتذكر له حتى الآن أي شيء جيد قدمه على المستوى الهجومي مع الفريق الألمانى". وأكمل ديتمار خلال تصريحاته: "إن كنت تمتلك لاعبا مثله ولا يظهر في لحظات مهمة فأنت لديك مشكلة، لأنه يظهر بمستوى غير جيد".

وأضاف لاعب الفريق البافارى السابق: "ما زال أمام كوتينيو 30 أو 35 مباراة في الموسم؛ لذا عليه أن يبدأ فى إظهار إمكانياته لأنه انضم للفريق معارا لموسم واحد". وانضم كوتينيو إلى بايرن قادما من صفوف برشلونة الإسبانى، الصيف الماضي، لموسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء. وسجل كوتينيو هدفين وصنع أربعة

وأضاف لاعب الفريق البافارى السابق: "ما زال أمام كوتينيو 30 أو 35 مباراة في الموسم؛ لذا عليه أن يبدأ فى إظهار إمكانياته لأنه انضم للفريق معارا لموسم واحد".



وانضم كوتينيو إلى بايرن قادما من صفوف برشلونة الإسبانى، الصيف الماضي، لموسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.



وسجل كوتينيو هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات شارك فيها في كل البطولات مع البايرن على مدار الموسم.

وشارك كوتينيو فى مباراة البايرن الأخيرة التى فاز فيها على أولمبياكوس اليونانى، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، والتى أقيمت على ملعب كاريسكاكيس فى منافسات المجموعة الثانية من بطولة دورى أبطال أوروبا.