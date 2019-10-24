ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

كيليان مبابى

تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".

وأضاف لاعب برشلونة السابق: "مع كامل احترامي لسان جيرمان فأنا أؤمن بأن مبابي عليه الرحيل لإنجلترا أو إسبانيا ليؤكد أنه وريث عرش رونالدو وميسي، أفضل اللاعبين يحتاجون إلى اللعب في أفضل الدوريات". وواصل ريفالدو: "لكنني أعتقد أن انضمامه لبرشلونة سيكون أمرًا صعبًا فسعره سيكون مرتفعا جدا نظرا لصغر سنه وكونه

وأضاف لاعب برشلونة السابق: "مع كامل احترامي لسان جيرمان فأنا أؤمن بأن مبابي عليه الرحيل لإنجلترا أو إسبانيا ليؤكد أنه وريث عرش رونالدو وميسي، أفضل اللاعبين يحتاجون إلى اللعب في أفضل الدوريات".



وواصل ريفالدو: "لكنني أعتقد أن انضمامه لبرشلونة سيكون أمرًا صعبًا فسعره سيكون مرتفعا جدا نظرا لصغر سنه وكونه بطلا لكأس العالم فى وقت مبكر جدا من مشواره الكروى".



واختتم ريفالدو تصريحاته: "إن كان برشلونة عانى من مشكلات كبيرة في إعادة نيمار، فعليكم فقط التخيل كم سيطلب سان جيرمان مقابل التخلي عن مبابي! الأمر يعد مستحيلا تقريبا ومن الصعب رؤية مبابي في برشلونة فى الوقت الحالى".



