رياضة

ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
كيليان مبابى
كيليان مبابى
تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".
وأضاف لاعب برشلونة السابق: "مع كامل احترامي لسان جيرمان فأنا أؤمن بأن مبابي عليه الرحيل لإنجلترا أو إسبانيا ليؤكد أنه وريث عرش رونالدو وميسي، أفضل اللاعبين يحتاجون إلى اللعب في أفضل الدوريات". وواصل ريفالدو: "لكنني أعتقد أن انضمامه لبرشلونة سيكون أمرًا صعبًا فسعره سيكون مرتفعا جدا نظرا لصغر سنه وكونه
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مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
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برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

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ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

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راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

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بعد جلسة الصلح.. برشلونة يرفض عرض نيمار لهذا السبب

كشف تقرير صحفي إسبانى عن سر رفض إدارة برشلونة الإسبانى العرض الذى قدمه الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لإنهاء الأزمة المتعلقة بالقضية بين الطرفين. ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا لها اليوم السبت، جاء فيه أنه تم عقد جلسة صلح بين محامى نيمار وممثلي برشلونة، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهم. وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.
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أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
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ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
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