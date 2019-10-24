ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

الزمالك

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد بينما تضم قائمة البدلاء كلا من: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - خالد بو