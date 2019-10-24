رياضة

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد بينما تضم قائمة البدلاء كلا من: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - خالد بو
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مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.
ماتيو اليماني

برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

يبحث نادي برشلونة الإسبانى التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفالنسيا، وذلك بحسب "راديو كتالونيا" وكشفت الإذاعة فى تقرير لها أن أليماني اقترب من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم، في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال. وذكر أن ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني، وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه؛ ما يهدد منصبه. وأشار التقرير إلى وجود عقبة أمام برشلونة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.
كيليان-مبابي (1)

ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".
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استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
قرعة-دوري-أبطال أفريقيا-الكونفدرالية-

تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
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رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
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شطة يفجر مفاجأة حول موقف جينيراسيون من لقاء الزمالك

كشف عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موقف مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة في القاهرة يوم 24 أكتوبر، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد مباراة الإياب التي تم تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأصر الجانب السنغالي على إقامة اللقاء في بتروسبورت.
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