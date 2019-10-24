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تطور خطير.. مؤيدو حزب الله يشتبكون مع المتظاهرين والأمن يتدخل

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م
مظاهرات لبنان - أرشيفية
مظاهرات لبنان - أرشيفية
كثفت القوى الأمنية اللبنانية، من تواجد عناصرها في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، بعد التوتر الشديد والصدامات التي وقعت جراء تدخل مجموعة منظمة من الأشخاص وقيامهم بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين بالأيدي ونزع بعض الخيام، بدعوى أن المتظاهرين يقومون بالتهجم على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وكانت مجموعة مؤلفة من قرابة 200 شخص، معظمهم يرتدون القمصان السوداء، قد دخلوا مساء اليوم الخميس إلى ساحة رياض الصلح بصورة مباغتة مستغلين قلة أعداد المتظاهرين جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ فترة الظهيرة.
وشكلت المجموعة كتلة بشرية شبه واحدة، وقاموا بترديد شعارات مؤيدة ومناصرة لحزب الله وأمينه العام، وتجولوا في أرجاء الساحة متعمدين الاحتكاك بالمتظاهرين على نحو أدى إلى حدوث تدافع كبير ووقوع بعض الصدامات.ورددت تلك المجموعة هتافات مناوئة ومناهضة لعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، لا سيما رئيس حزب القوات
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المظاهرات- في- لبنان (7)

كلمة «عون» لشعب لبنان: الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، اليوم الخميس: "النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، وإن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشكلاتنا"، رافضا الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعيا إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقرا في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل، قائلا: "أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير".
ميشال-عون

رئيس لبنان للشعب: تغيير النظام لا يتم بالساحات

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، رسالة للشعب اللبناني، قال فيها: «لم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة، نحن بلد شراكة ديمقراطي والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده، أويد مطلب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة، رغم الصعوبات حققنا تقدما، ويجب محاسبة كل من سرق المال العام، وكشف كل حسابات المسؤولين، ويجب الثقة بالقضاء لمحاسبة الفاسدين، وأدعو البرلمان للتعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد، والورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان، وهي إنجاز للمتظاهرين».
المظاهرات- في- لبنان (7)

كنائس لبنان تحذر الشعب من تحويل صرخته إلى حركة انقلابية

أكد رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة والإنجيليّة في لبنان، أن ما تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري، هو انتفاضةٌ شعبيَّة تاريخيَّة واستثنائيَّة تستدعي اتّخاذ مواقف تاريخيَّة وتدابير استثنائيَّة، مطالبين الشعب اللبناني بأن يُحافظ على نقاء تحرُّكه، وأن يمنعَ أيَّ طرف من أن يستغلَّ صرختَه ويحوِّلها حركةً انقلابيَّة، ويشوّهَ وجهها الديمقراطيّ، مع احترام حرِّيَّة التنقُّل للمواطنين لتأمين حاجاتهم حتى يبقى الرأي العامّ محتضنًا هذه الانتفاضة.
ابراهيم- العساف -وزير- الخارجية- السعودي

بأمر الملك سلمان.. إعفاء وزير الخارجية من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف، وذكرت واشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، كما جاء أيضا بالأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلًا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.
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المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
المظاهرات- في- لبنان (5)

غلق طرق لبنان بسبب الاحتجاجات.. والجيش يتحرك

قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات المغلقة منذ أيام، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد الخميس الماضي، ونقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية في العاصمة اللبنانية بيروت عن المصدر قوله، إن هذا الإجراء من الجيش اللبناني جاء من أجل تسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بـ"الحد الأدنى". وتسببت الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى من لبنان، في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، على مدار الأيام الخمسة الماضية.
سعد-الحريرى

لبنان يقر موازنة 2020: تخفيض رواتب المسئولين ودعم الفقراء

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 دون أي أعباء ضريبية جديدة، وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وكذا حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، في مقدمتها تخفيض رواتب كافة المسئولين في الدولة بقيمة 50%، وإلغاء ودمج بعض الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار التقشف العام، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري في ختام جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الإثنين، في قصر بعبدا الجمهوري، للبحث في مطالب المتظاهرين وحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة في البلاد.
المظاهرات- في- لبنان (4)

تظاهرات لبنان في تزايد.. وبيان رسمي ينفي استقالة وزيرة الداخلية

نفت وزارة الداخلية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن، لاستقالتها من منصبها، وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، أن هذه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات.. يأتي هذا بعد تداول وسائل إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة منسوب صدورها إلى وزيرة الداخلية، وممهورة بتوقيع لها، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، تفيد باستقالتها من منصبها في ضوء التظاهرات وحركة الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان منذ 3 أيام.
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