برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

ماتيو أليماني

يبحث نادي برشلونة الإسبانى التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفالنسيا، وذلك بحسب "راديو كتالونيا" وكشفت الإذاعة فى تقرير لها أن أليماني اقترب من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم، في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال. وذكر أن ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني، وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه؛ ما يهدد منصبه. وأشار التقرير إلى وجود عقبة أمام برشلونة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.

وحصل أليماني على إشادات واسعة نتيجة إستراتيجيته الرياضية التي منحت فالنسيا فرصة الحفاظ على المركز الرابع لموسمين متتاليين بعدما أنهى الموسم السابق لهما في المركز الـ12. وكان أليماني وراء التعاقد مع المدرب مارسيلينو قبل موسمين وتمسك به مع بداية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا،

وحصل أليماني على إشادات واسعة نتيجة إستراتيجيته الرياضية التي منحت فالنسيا فرصة الحفاظ على المركز الرابع لموسمين متتاليين بعدما أنهى الموسم السابق لهما في المركز الـ12.



وكان أليماني وراء التعاقد مع المدرب مارسيلينو قبل موسمين وتمسك به مع بداية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وتوج بكأس الملك.



وظهرت المشكلات المتعلقة بالمدير الفني والمدير الرياضي في الصيف الماضي مع بيتر ليم، وهو ما أدى سابقا إلى استدعاء الشرطة لمقر النادي في إسبانيا.



مدرب فياريال وإشبيلية السابق قاد فالنسيا خلال 110 مباريات، حقق الفوز في 56 مباراة، وتعادل في 29 وخسر 25.