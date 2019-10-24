مرتضى منصور يترك مقصورة استاد السلام

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

مرتضى منصور

ابتعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مقصورة ملعب السلام فى أثناء حضور مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري الأبطال، ووُجد فى مدرجات الدرجة الأولى وسط جماهير الزمالك وبجواره هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وفي المقصورة الرئيسية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف يكفيه للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر الأبيض في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف.

ويتأهل الفائز في المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره أندية أول أغسطس، الأنجولي زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، بينما سيواجه الخاسر من المباراة إيساي البنيني في دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك

ويتأهل الفائز في المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره أندية أول أغسطس، الأنجولي زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، بينما سيواجه الخاسر من المباراة إيساي البنيني في دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.



الجدير بالذكر أن هذا اللقاء كان مقررا إقامته يوم 29 سبتمبر الماضي قبل أن ينسحب الفريق السنغالي ويتقدم بشكوى لـ"كاف" بسبب تعديل الموعد الأساسي، وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي باتخاذ قرار إعادة المباراة وحددت اليوم الخميس، 24 أكتوبر، موعدا لها.



