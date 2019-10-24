فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بشعلة نار وسط جماجم.. محمد إمام يتصدر أول أفيش لـ«لص بغداد»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
محمد إمام
محمد إمام
?طرحت شركة "سينرجى فيلمز"، اليوم الخميس، الأفيش الدعائي الأول لفيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في شهر يناير المقبل، وتصدر محمد إمام الأفيش حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء، وتعمل الشركة المنتجة بقيادة أحمد بدوي، مدير عام الشركة، على تجهيز برومو دعائى أول لطرحه خلال الأيام المقبلة، وفى نفس الوقت يعكف مخرج العمل على الانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم الذي يتبقى له 4 أيام تصوير، حتى يتم الانتهاء منه نهائيا.
ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون مع محمد امام فى السينما.وكان صناع الفليم قد استقروا فيو قت سابق، على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي،
اقرأ المزيد
4

المخرجة مى المصري: اتربيت على أفلام يوسف شاهين

مى المصرى.. هى مخرجة أفلام فلسطينية، يحمل عقلها الكثير من الثقافات المختلفة وذلك لكونها من أب فلسطينى وأم أمريكية، تربّت فى بيروت حيث عاشت معظم حياتها وتزوجت هناك من مخرج الأفلام اللبنانى جان شمعون وقدمت معه العديد من الأفلام وأنجبا ابنتين نور وهناء، ولكن رغم تعدد الأماكن التى عاشت فيها "المصرى" فإن القضية التى كانت مهمومة بها دائما هى فلسطين، وأخرجت ثمانية أفلام، معظمها كانت تتحدث عن الوضع هناك، فهى دائما تحلم أن تنقل تاريخ ما يحدث فى فلسطين وتوثقه عن طريق السينما، فهى أسلوبها الوحيد للتعبير ونقل ما تحمله من أفكار إلى العالم كله.
7

أبطال «لما بنتولد» في العرض الخاص للفيلم (صور)

حضر الفنان عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد"، الذى اقيم، أمس الأربعاء، بصحبه أبطال الفيلم: ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت. كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30، وحضر العرض الخاص عدد من النجوم ليشاركو عابد الاحتفال بعرض الفيلم، ومنهم: كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام، ويجسد عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" دور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل.
ياسر-جلال

ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تامر-مرسى

10 مسلسلات تستعد لرمضان 2020|تامر مرسى الفائز الوحيد

التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020 انطلقت خلال الأيام الماضية فى سرية تامة، فهناك جلسات تحضيرية تجرى بشكل منتظم داخل الشركات المنتجة تجمع بين نجوم الأعمال الدرامية الذين يستعدون للتصوير قريبا، والمخرجين والمؤلفين الذين تم التعاقد معهم للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بكل عمل درامى، وترشيح باقى فريق العمل من أجل إنهاء التعاقدات حتى لا يؤجل التصوير وينتهى العمل وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة به، لكى يأخذ حقه فى التسويق والدعاية قبل انطلاق السباق الرمضانى لعام 2020.
محمد-رمضان (1)

محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.
أحمد-رزق

«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]