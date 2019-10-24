بشعلة نار وسط جماجم.. محمد إمام يتصدر أول أفيش لـ«لص بغداد»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

محمد إمام

?طرحت شركة "سينرجى فيلمز"، اليوم الخميس، الأفيش الدعائي الأول لفيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في شهر يناير المقبل، وتصدر محمد إمام الأفيش حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء، وتعمل الشركة المنتجة بقيادة أحمد بدوي، مدير عام الشركة، على تجهيز برومو دعائى أول لطرحه خلال الأيام المقبلة، وفى نفس الوقت يعكف مخرج العمل على الانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم الذي يتبقى له 4 أيام تصوير، حتى يتم الانتهاء منه نهائيا.

ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون مع محمد امام فى السينما.وكان صناع الفليم قد استقروا فيو قت سابق، على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي،