رياضة

دوري الأبطال.. الزمالك يتأهل لدور الجموعات بصعوبة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
الزمالك
الزمالك
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم إلى دور المجموعات بالبطولة متفوقا بقاعدة الهدف الإعتباري بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين بهدفين لكل منهما، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال بفوز فريق جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف
بدأ اللقاء بسيطرة من الزمالك إلا أنه لاعي جينيراسيون واجهوا هذا الامر بضغط مكثف من الأمام وظهروا بمستوى مميز خلال هذا الشوط واستطاعوا أن يصلوا إلى مرمى محمد عواد أكثر من مرة إلا أن تألق الحارس الدولي حال دون دخول الكرة مرمى الأبيض.ورغم ضغط الفريق السنغالي إلا أن الزمالك استطاع أن يخطف هدف التقدم في
اقرأ المزيد
محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
أرسنال

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
اتحاد-الكرة (2)

إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
قرعة-دوري-أبطال أفريقيا-الكونفدرالية-

تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الاتحاد هو إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام بالقاهرة بدون حضور جمهور. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتم وضع اسم الفريقين (الزمالك/ جينيراسيون) في قرعة دور المجموعات بالبطولة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم وضع الفريقين ضمن التصنيف الثاني ومن يفوز بالمباراة سيكون ضمن المجموعة التي ستسفر عنها القرعة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]