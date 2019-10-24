دوري الأبطال.. الزمالك يتأهل لدور الجموعات بصعوبة

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم إلى دور المجموعات بالبطولة متفوقا بقاعدة الهدف الإعتباري بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين بهدفين لكل منهما، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال بفوز فريق جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف

بدأ اللقاء بسيطرة من الزمالك إلا أنه لاعي جينيراسيون واجهوا هذا الامر بضغط مكثف من الأمام وظهروا بمستوى مميز خلال هذا الشوط واستطاعوا أن يصلوا إلى مرمى محمد عواد أكثر من مرة إلا أن تألق الحارس الدولي حال دون دخول الكرة مرمى الأبيض.ورغم ضغط الفريق السنغالي إلا أن الزمالك استطاع أن يخطف هدف التقدم في