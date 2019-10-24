رياضة

ساري يدرس استبعاد رونالدو من قائمة مباراة ليتشي

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
رونالدو وسارى
رونالدو وسارى
كشفت تقارير إيطالية عن تفكير ماوريسيو ساري المدير الفني لـفريق يوفنتوس الإيطالي إراحة الدولى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، الأسبوع المقبل ضمن مباريات الدوري الإيطالي (الكالتشيو) . ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن الدون قد يحصل على راحة أمام ليتشي في الأسبوع التاسع أو أمام جنوى في الجولة العاشرة والمقرر إقامتها منتصف الأسبوع المقبل . وجاء فى التقرير أن إراحة رونالدو في أحد المباراتين من أجل ضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهات قوية قبل التوقف الدولي الشهر المقبل.
كما أضاف التقرير أن ساري يريد رونالدو في مستواه الكامل مطلع شهر نوفمبر أمام تورينو في دربي المدينة ولوكومتيف موسكو الروسي في دوري الأبطال وأخيرا ميلان في العاشر من الشهر ذاته. وحسب التقرير أيضا فأن ساري لا يريد اعتماد الفريق على خدمات كريستيانو رونالدو فقط هجوميًا، فهو يبحث عن بدائل أخرى يمكن الاعتماد
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مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
أرسنال

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
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إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
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نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
رونالدو وساري

ساري: أفتخر بتدريب كريستيانو رونالدو

عبر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة رفقة الفريق ومنتخب بلاده، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة لوكوموتيف موسكو، في بطولة دوري أبطال أوروبا،، قائلا: "مواجهة لوكوموتيف موسكو ستكون صعبة للغاية، هم يقدمون مستويات رائعة في الدوري المحلي، وبالتأكيد كل هدفهم تكرار ذلك خلال، في دوري الأبطال أوروبا من خلال مواجهتنا".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
رونالدو

يوفينتوس يكرم كريستيانو رونالدو قبل مباراة بولونيا

هنأ أندريا أنييلي مالك نادي يوفنتوس الإيطالي، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة وصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، وقبل مباراة اليوفي أمام بولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، سلم أنيلي، رئيس النادي قميص البيانكونيري لرونالدو حاملا الرقم 700، في إشارة إلى وصوله لهذا العدد من الأهداف. ونجح رونالد قائد المنتخب البرتغالي في تسجيل هدفه الـ700 في مسيرته الكروية وذلك بعد أن أحرز هدف خلال مباراة المنتخب أمام أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
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