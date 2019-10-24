ساري يدرس استبعاد رونالدو من قائمة مباراة ليتشي

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

رونالدو وسارى

كشفت تقارير إيطالية عن تفكير ماوريسيو ساري المدير الفني لـفريق يوفنتوس الإيطالي إراحة الدولى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، الأسبوع المقبل ضمن مباريات الدوري الإيطالي (الكالتشيو) . ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن الدون قد يحصل على راحة أمام ليتشي في الأسبوع التاسع أو أمام جنوى في الجولة العاشرة والمقرر إقامتها منتصف الأسبوع المقبل . وجاء فى التقرير أن إراحة رونالدو في أحد المباراتين من أجل ضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهات قوية قبل التوقف الدولي الشهر المقبل.

كما أضاف التقرير أن ساري يريد رونالدو في مستواه الكامل مطلع شهر نوفمبر أمام تورينو في دربي المدينة ولوكومتيف موسكو الروسي في دوري الأبطال وأخيرا ميلان في العاشر من الشهر ذاته. وحسب التقرير أيضا فأن ساري لا يريد اعتماد الفريق على خدمات كريستيانو رونالدو فقط هجوميًا، فهو يبحث عن بدائل أخرى يمكن الاعتماد