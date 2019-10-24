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مصر للطيران تطالب المسافرين بالتواجد قبل الإقلاع بـ3 ساعات

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
مصر للطيران
مصر للطيران
طالبت شركة مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، بضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدا على محافظات الوجه البحري.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
امطار -في -القاهرة (1)

لتجنب خطر الأمطار.. الحكومة تحذر المواطنين من 9 أماكن

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (2)

الطوارئ مستمرة.. الصحة: أقصى درجات الاستعداد لمواجهة السيول

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لليوم الثالث على التوالي لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن أضرار السيول، برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزيرة لرعايات والطوارئ، وممثلين عن قطاعات "الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية"، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.
مطار-شرم-الشيخ

تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (2)

الطوارئ مستمرة.. الصحة: أقصى درجات الاستعداد لمواجهة السيول

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لليوم الثالث على التوالي لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن أضرار السيول، برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزيرة لرعايات والطوارئ، وممثلين عن قطاعات "الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية"، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.
طريق- بنها- شبرا- الحر

المرور ينفي غلق «بنها شبرا» الحر بسبب الأمطار

علق مدير مرور محافظة القليوبية اللواء إيهاب مرزوق، ما تردد حول غلق طريق "بنها - شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط أرضي عند الكيلو 30 جراء هطول الأمطار، إذ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات ولا توجد أي عوائق، وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن "الطريق يشهد سيولة مرورية، ولا توجد أي حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أي مستجدات". ?
مستشفى مصر للطيران

الحكومة توضح حقيقة بيع مستشفى «مصر للطيران»

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى "مصر للطيران". وأكدت وزارة الطيران أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران" التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، مُشيرةً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى "مصر للطيران".
طقس-برد-شتاء-امطار-فى-القليوبية (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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