مصر للطيران تطالب المسافرين بالتواجد قبل الإقلاع بـ3 ساعات

٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

مصر للطيران

طالبت شركة مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، بضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدا على محافظات الوجه البحري.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد