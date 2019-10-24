لتجنب خطر الأمطار.. الحكومة تحذر المواطنين من 9 أماكن

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
وناشد مجلس الوزراء، المواطنين بالتزام المنازل غداً الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصا على سلامتهم ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة
وناشد مجلس الوزراء، المواطنين بالتزام المنازل غداً الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصا على سلامتهم ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.
ووجهت الحكومة نصائح لقائدي المركبات، انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين، إذ دعت إلى قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.
وحذر مجلس الوزراء المواطنين من بعض الأماكن، وهي:
- تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية.
- الابتعاد أعمدة الإنارة.
- عدم الاقتراب من أكشاك الكهرباء.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
- عدم وقوف السيارات في الجراجات السفلية.
- الابتعاد عن أماكن احتمال سقوط الأشجار.
وتجنبا لخطر الصعق من البرق:
- عدم الاقتراب من الأسوار.
- الابتعاد عن الأجسام المعدنية.
- تجنب السكك الحديدية.
ودعا مجلس الوزراء، إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات.