رياضة

حازم إمام يفتح النار على لاعبي الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
الزمالك
الزمالك
وج حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق أنتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب الأداء خلال مباراتهم أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث خطف الفريق الأبيض بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية. وفتح إمام النار على لاعبي الزمالك خلال تواجده في الاستوديو التحليل للمباراة عبر قناة أون سبورت، وشدد على أن اللاعبين أداءهم مثير للدهشة ولات يليق باسم نادي الزمالك العريق، ولا يعلم ما سبب سوء الأداء لهذه الدرجة.
وواصل:" من الغريب أن يلعب الزمالك على أرضه ووسط جماهيره، وأن تكون طريقته دفاعية بهذا الشكل، تأجيل مسابقة الدوري من المفترض أن يصب في مصلحة الفريق، وأتمنى الاستفادة من التوقف". وتابع:" الشوط الثاني شعرت أن الزمالك يلعب وهو مطرود منه لاعب، حاجة كويسة في ميتشو أنه عارف إمكانيات فريقه وبيدافع، بس مش حلوة
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محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
أرسنال

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
اتحاد-الكرة (2)

إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
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الزمالك -وجينيراسيون (16)

دوري الأبطال.. الزمالك يتأهل لدور الجموعات بصعوبة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم إلى دور المجموعات بالبطولة متفوقا بقاعدة الهدف الإعتباري بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين بهدفين لكل منهما، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال بفوز فريق جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
الزمالك ونادي مصر

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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