حازم إمام يفتح النار على لاعبي الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

الزمالك

وج حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق أنتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب الأداء خلال مباراتهم أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث خطف الفريق الأبيض بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية. وفتح إمام النار على لاعبي الزمالك خلال تواجده في الاستوديو التحليل للمباراة عبر قناة أون سبورت، وشدد على أن اللاعبين أداءهم مثير للدهشة ولات يليق باسم نادي الزمالك العريق، ولا يعلم ما سبب سوء الأداء لهذه الدرجة.

وواصل:" من الغريب أن يلعب الزمالك على أرضه ووسط جماهيره، وأن تكون طريقته دفاعية بهذا الشكل، تأجيل مسابقة الدوري من المفترض أن يصب في مصلحة الفريق، وأتمنى الاستفادة من التوقف". وتابع:" الشوط الثاني شعرت أن الزمالك يلعب وهو مطرود منه لاعب، حاجة كويسة في ميتشو أنه عارف إمكانيات فريقه وبيدافع، بس مش حلوة