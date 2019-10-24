وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

تحرير:أحمد محمد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

الزمالك

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.

وأشاد الوزير بأداء اللاعبين وقتالهم خلال المباراة للحصول على بطاقة التأهل. وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدف دون رد، ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم إلى دور المجموعات بالبطولة متفوقا بقاعدة الهدف الإعتباري بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين بهدفين لكل منهما، حيث