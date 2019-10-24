رياضة

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

تحرير:أحمد محمد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
الزمالك
الزمالك
هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.
وأشاد الوزير بأداء اللاعبين وقتالهم خلال المباراة للحصول على بطاقة التأهل. وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدف دون رد، ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم إلى دور المجموعات بالبطولة متفوقا بقاعدة الهدف الإعتباري بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين بهدفين لكل منهما، حيث
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محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
أرسنال

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
اتحاد-الكرة (2)

إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
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مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
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مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".
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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
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