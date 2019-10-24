رياضة

إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
وأضاف البيان:" كما قررت اللجنة إيقاف فرجانى ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تم إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة" . وأختتم البيان سلسلة الإيقافات أنه تم ايقاف أحمد مدبولي
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محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
أرسنال

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
الزمالك -وجينيراسيون (11)

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.
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الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
محمد-فضل (1)

استقالة فضل والزناتي حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

علمت «التحرير»، أن محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، قرروا تقديم استقالتهم حال تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، حيث يرفض الثلاثي تأجيل المباراة متمسكين باستمرار الجدول، وفقًا لما هو معمول به، خاصة أن تأجيل القمة لم يكن لاتحاد الكرة يد فيه، ويسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والجونة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.
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