إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

تحرير:محمد جمال ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

اتحاد الكرة

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .

وأضاف البيان:" كما قررت اللجنة إيقاف فرجانى ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تم إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة" . وأختتم البيان سلسلة الإيقافات أنه تم ايقاف أحمد مدبولي