بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

أرسنال

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.

وتمكن بيبي من إسعاد جماهير آرسنال بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، وذلك من ركلة حرة مباشرة سجلها في الشباك بطريقة رائعة. وعاد بيبي ليمنح النقاط الثلاث لآرسنال، من مخالفة جديدة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سددها ببراعة في شباك الحارس سيلفا، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال