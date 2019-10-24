رياضة

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
أرسنال
أرسنال
حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
وتمكن بيبي من إسعاد جماهير آرسنال بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، وذلك من ركلة حرة مباشرة سجلها في الشباك بطريقة رائعة. وعاد بيبي ليمنح النقاط الثلاث لآرسنال، من مخالفة جديدة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سددها ببراعة في شباك الحارس سيلفا، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال
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محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
اتحاد-الكرة (2)

إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
الزمالك -وجينيراسيون (11)

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.
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أرسنال (5)

آرسنال يخطف فوزًا صعبًا من بورنموث

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد دافيد لويز مدافع آرسنال القادم من صفوف فريق تشيلسي. ولم يستطع أى فريق اقتناص الفوز من الجانرز على مدار 22 مباراة على أرضه حيث فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 4 أخرى، بينما خسر فريق بورنموث آخر 3 مباريات فى لندن بالدورى الإنجليزي، استقبل خلالها 5 أهداف.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
أولي جونار-سولسكاير (5)

سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري يفسر سبب غياب أوزيل عن أرسنال

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن هناك العديد من اللاعبين يستحقون الوجود في تشكيل أرسنال، على حساب النجم الألماني مسعود أوزيل، وذلك بعدما تمكن المدفعجية بفريق مكون من الشباب من اكتساح ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس الخميس، برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وغاب أوزيل عن قائمة أرسنال في تلك المباراة، وعن غياب أوزيل قال إيمري: "أفكر في كل مرة في اختيار أفضل اللاعبين لكل مباراة، وأن أضم أفضل اللاعبين في القائمة للمشاركة ومساعدتنا، وإذا قررت عدم ضمه، فهذا يعني أن هناك من استحق مكانه بصورة أكبر منه".
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