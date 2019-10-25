رياضة

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكمًا بتغريم اتحاد الكرة بـ150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها مجلس القلعة الحمراء ضد الجبلاية
تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمقاضاة اتحاد الكرة، بسبب أزمة جدول الدوري الموسم الماضي، مستندًا إلى العديد من الأخطاء التي ارتكبها مجلس الجبلاية الموسم الماضي وفقًا لما تستعرضه السطور التالية: - اتحاد الكرة اتخذ العديد من القرارات الخاصة بتنظيم جدول الدوري بشكل لم يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
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أرسنال

بيبي يقود أرسنال للفوز على جيماريش بالدوري الأوروبي

حقق ارسنال الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من الدوري الأوربي "اليورباليج"، افتتح الفريق البرتغالي التسجيل سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق ماركوس إدواردز، ونجح الجامرز في تعديل النتيجة عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 32، لكن سرعان ما تمكن فيتوريا من تعزيز النتيجة عن طريق برونو دوارتي في الدقيقة 36.
اتحاد-الكرة (2)

إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

أصدر اتحاد المصرى لكرة القدم بيان كشف فيه عن عقوبات لجنة المسابقات ضد بعض اللاعبين في الدوري، بسبب مخالفات الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة المحلية، وجاء أبرز الاسماء التي صدر ضدها عقوبات، ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب. وجاء البيان كالتالى:"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 من الشهر الجارى " .
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وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.
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محمد محمود - محمود وحيد

شقيق محمد محمود يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد محمود شقيق محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة شقيقه بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي تعرض لها خلال المران الجماعي الذي شهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتي غادر على أثرها المران والتدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة بناء على قرار من خالد محمد طبيب الفريق. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية للخضوع للفحص الطبي.
محمد محمود

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم، والتي غادر على أثرها التدريبات الجماعية متوجها للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة وفقًا لرؤية خالد محمود، طبيب الفريق، الذي طلبها على الفور بعد خروج اللاعب من المران. ولم يستطع محمد محمود استكمال المران الجماعي وغادر ملعب مختار التتش رفقة خالد محمود، طبيب الأهلي، متوجهًا للعيادة الداخلية؛ للخضوع للفحص الطبي.
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
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